20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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Ankapark 31 Mart'a kadar ücretsiz

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Ankapark 31 Mart'a kadar ücretsiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankapark "Wonderland Euroasia" Açılış Töreni'nde Ankaralılara müjdeyi verdi. Erdoğan, Avrupa’nın en büyük tema parkı Ankapark 31 Mart akşamına kadar ücretsiz olacağını duyurdu.
Ankapark 31 Mart'a kadar ücretsiz Ankapark 31 Mart'a kadar ücretsiz Ankapark 31 Mart'a kadar ücretsiz

"Ankapark aynı zamanda çevre dostu bir projedir" diyen Cumhurbaşkanı, Erdoğan, "Toplam maliyeti 1 milyar 396 milyon lirayı bulan Ankara Büyükşehir Belediyemiz yıllık 50 milyon lira kazanç elde edecektir. Ankapark’ın şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır" dedi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark'ın 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağını müjdeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 bin metrekareye varan Ankapark tüm Türkiye'nin gurur sembollerinden biridir. Ankapark aynı zamanda çevre dostu bir projedir. Toplam maliyeti 1 milyar 396 milyon lirayı bulan Ankara Büyükşehir Belediyemiz yıllık 50 milyon lira kazanç elde edecektir. Ankapark’ın şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır. Her biri ayrı tasarlanmış 1217 oyuncak bulunuyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Ankapark'ın dolup taşacağına inanıyorum. Bu önemli projenin hayata geçmesinde katkısı olan başta Melih Gökçek kardeşim, herkese bir kez daha teşekkür ediyorum

Ankara’nın marka değerini daha da artıracağına inandığım bu önemli eserin size ve tüm kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.

Vatandaş 'Allah razı olsun' dedi mi akan sular durur. Bütün mesele o sevgiyi kazanabilmek.

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