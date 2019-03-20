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'Ali Koç'a laf edersen çarpılırsın!..'

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'Ali Koç'a laf edersen çarpılırsın!..'
Spor yazarı ve futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'de Ali Koç'un başlattığı kampanyayı değerlendirdi.
'Ali Koç'a laf edersen çarpılırsın!..' 'Ali Koç'a laf edersen çarpılırsın!..' 'Ali Koç'a laf edersen çarpılırsın!..'

beIN SPORTS yorumusu Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe değerlendirmesi geldi. "Fener ol" projesi için ünlülerin katkı yapacağı da paylaşılırken, Demirkol da durumu yorumladı


İşte Demirkol'un sözleri...

"Fenerbahçe'nin bir kampanyası var, bu tip kampanyalar karşılık bulursa, başka bir psikolojik ivmelenmeye yol açıyor, bir ayağa kalkış olabilir. Paradan ziyade, psikolojini ayağa kaldırıyor. Tam tersi de olabilir, 1 Milyon Üye'deki gibi kırılma da olabilir. Ali Koç'un futbolu idare etme biçimini eleştirmek kadar normal bir şey yok. Herkesten fazla kendisi eleştiriyordur. Can sıkıntısı yaşadığına eminim. Ancak finansal anlamda verdiği paraya, sponsorluklara bakarsan, laf edersen çarpılırsın. Cepten de hibesi var, daha ne yapsın adam? Bu konuda kimse bir şey söyleyemez. Ancak futbol idaresi açısından çok büyük problem olduğunu Ali Koç'un kendisi de kabul ediyordur.

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