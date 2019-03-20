20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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F.Bahçe ile Başakşehir transfer savaşında!

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F.Bahçe ile Başakşehir transfer savaşında!
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon iyi bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin Portekiz'den bir ismi takibe aldığı ancak bu futbolcuya Medipol Başakşehir'in de talip olduğu ortaya çıktı.
F.Bahçe ile Başakşehir transfer savaşında! F.Bahçe ile Başakşehir transfer savaşında! F.Bahçe ile Başakşehir transfer savaşında!


Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, kulüpler yeni sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz basını, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile ilgili olarak flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

Son olarak ocak ayında Galatasaray'ın Chaves'ten Marcao'yu transfer etmesinin ardından bu kez Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir gözünü Portekiz'e çevirdi. Vitoria Guimaraes forma giyen orta saha oyuncusu Toze'nin hem Fenerbahçe'nin hem de Başakşehir'in gündeminde olduğu öne sürüldü.

Portekiz gazetesi O Jogo, Vitoria Guimaraes ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türkiye'ye transfer olmak istediğini duyurdu. Porto altyapısından yetişen Toze, 2015 yılında Guimares'in yolunu tuttu. Son iki sezonda hem orta sahada, hem de sağ kanatta görev yapan Toze'nin kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği belirtildi.

Portekiz Ligi'nin orta sıra takımlarından biri olan Vitoria Guimaraes'in Toze'yi takımda tutmak için çok fazla şansının olmadığı, Fenerbahçe ile Başakşehir'in finansal olarak çok daha iyi durum olması nedeniyle Portekizli orta sahaya imza attırabilecekleri belirtildi.

Geçen sezon Vitoria Guimaraes'te 26 lig maçında 8 gol atan Toze, bu sezon ise 24 lig maçında 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Portekiz'in alt yaş milli takım kategorilerinde forma giyen Toze, A Milli Takım forması giyemedi. (Sporx)

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