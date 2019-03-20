20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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AB'den Google'a 1,49 milyar euro para cezası

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AB'den Google'a 1,49 milyar euro para cezası
Avrupa Birliği, Google'a reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1.49 milyar avro para cezası verdi.
AB'den Google'a 1,49 milyar euro para cezası AB'den Google'a 1,49 milyar euro para cezası AB'den Google'a 1,49 milyar euro para cezası

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