Türkiye ve İran'dan karşılıklı açıklamalar

Türkiye ile İran İçişleri Bakan Yardımcıları arasında yapılan görüşmede, terör konusunda iki ülke arasında eş zamanlı operasyonların devam etmesinin önemine vurgu yapıldı.

İran Güvenlik ve İntizami İşlerden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiyeli mevkidaşı Muhterem İnce ile telefon görüşmesinde İran'ın Türkiye ile terör örgütlerine yönelik ortak operasyon düzenleme kararına bağlı olduğunu kaydederek, iki ülke içinde sınır güvenliğinin önemli olduğunu ve ikili ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye ile birlikte kaçakçılık ve terörle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan İran İçişleri Bakan Yardımcısı Zülfikari, iki ülkenin terör örgütlerine karşı eş zamanlı operasyon düzenlemesini ve sınır güvenliğinin sağlamasını olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İnce ile Zülfikari'nin telefon görüşmesinde, Türkiye ve İran'ın güvenliği bozan suçlulara ve terör gruplarına karşı eş zamanlı operasyon yapılmasına ilişkin yaptıkları anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda gelinen noktadan memnuniyet duydukları dile getirildi.

Görüşmede, bölgede Türkiye ile İran'ın terörist gruplara ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele doğrultusunda yürüttüğü iş birliğinin iki ülke halkının huzuru için önemli olduğu vurgulandı.

Ayrıca eş zamanlı ve koordineli operasyonla ilgili Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rizai'nin bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı.

Görüşmede, Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti'nin PKK/PJAK terör örgütüne yönelik mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

ORTAK OPERASYON KARARI ALINMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran ile birlikte terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon başlattıklarını duyurmuştu.