Erdoğan'a 'Soylu' çağrısı

Karamollaoğlu, Saadet Partisi hakkında "PKK ile işbirliği yapıyor" diyen Süleyman Soylu'ya "Bir İçişleri Bakanı bu kadar hoyratlaşamaz" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'yu görevden alacağına inanıyorum dedi.

Karamollaoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bir İçişleri Bakanı'nın seçime giderken yapacağı iş değil. Milleti tehdir et. Sana itiraz eden adamı gözaltına aldır. Polis emreinde... Masum da olsa dedi mi atıyorlar içeriye. Ha sonradan çıkıyor. Çıkıyor da bunun gördüğü o sıkıntı, psikolojik tahakkümü nasıl ortadan kaldıracaksınız? Olmaz, onun için bu kararı inşaallah Sayın Cumhurbaşkanı'nın da vereceğini bekliyorum, ümit ediyorum"