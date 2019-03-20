20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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Denizli'de bir deprem daha!

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Denizli'de bir deprem daha!
Saat 15.45'te merkezüssü Denizli Acıpayam olan 4.1 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.
Denizli'de bir deprem daha! Denizli'de bir deprem daha! Denizli'de bir deprem daha!

Denizli Acıpayam'daki 5,5'lik deprem özellikle köylerde panik ve hasara neden oldu. Depreme yakalananlar o anları anlattı.

 

Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssüne yakın konumdaki Yeniköy, Karahöyük, Uçarı, Gedikli ve Yeşildere Mahallelerinde hasar tespit çalışması devam ediyor.

Bölgede 50'ye yakın evde hasar oluşurken Karahöyük köyünde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.  

 

Deprem sırasında panik ile camdan atlayan bir kişi ile baygınlık geçirenlerin de bulunduğu bazı vatandaşlar Acıpayam ve Serinhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. 

ANONSLA UYARI YAPILIYOR

Depremin en fazla hasar verdiği mahallelerden Karahöyük'te camilerden "evlere girilmemesi, elektrik kullanılmaması" konusunda uyarılar yapıldı. 

DEPREM ANINI ANLATTI

Mahallede evinin büyük bölümü yıkılan İbrahim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah hayvanlarını gütmeye götürürken yerin sarsılmasıyla büyük korku yaşadıklarını, koşarak eve döndüğünü söyledi.

Aslan, "Evimizin yarısı yıkıldı, eşim depremden sonra baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırdık. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ev girilecek gibi değil." dedi.

HASTANE GÜVENLİK NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Acıyapam Devlet Hastanesi, deprem sonrası güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Hasar tespit çalışmasının ardından hastaların yeniden hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bu arada Aydın'ın Karacasu ve Denizli'nin Serihisar ilçelerinde de deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi. 

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