20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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Fenerbahçe - G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!

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Fenerbahçe - G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta maç programı açıklandı.
Fenerbahçe - G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Fenerbahçe - G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Fenerbahçe - G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!


Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da aynı hafta oynanacak Beşiktaş - Başakşehir maçı 13 Nisan Cumartesi saat 19:00'da, 30. hafta oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 27 Nisan Cumartesi saat 19:00'da, 31. hafta oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi ise 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

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