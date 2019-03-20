Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da aynı hafta oynanacak Beşiktaş - Başakşehir maçı 13 Nisan Cumartesi saat 19:00'da, 30. hafta oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 27 Nisan Cumartesi saat 19:00'da, 31. hafta oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi ise 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
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Fenerbahçe - G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!
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