20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:02Öğle 13:17İkindi 16:40Akşam 19:22Yatsı 20:42
    • 23°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 103.739 -1.07
  • Altın: 230,328 0.12
  • Dolar: 5,4706 -0.16
  • Euro: 6,2132 -0.07

Theresa May'den Brexit hamlesi!

»
Theresa May'den Brexit hamlesi!
İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istediğini açıkladı.
Theresa May'den Brexit hamlesi! Theresa May'den Brexit hamlesi! Theresa May'den Brexit hamlesi!

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda haftalık ''Başbakan'a Sorular'' oturumunda konuşan May, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup yollayarak Brexit müzakerelerinin 30 Haziran'a kadar uzatılmasını istediğini bildirdi.

 

May, yaptığı açıklamada, ''Başbakan olarak Brexit'in 30 Haziran'dan daha öteye ertelemeye hazır değilim'' ifadesini kullandı.

Başbakan May, Brexit anlaşmasını parlamentoya bir kez daha sunma niyetini de yineledi.

 

İngiltere, normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den ayrılması gerekiyordu.

May erteleme için seçtiği 30 Haziran tarihi ile mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmamayı ve bunun Brexit sürecini aksatmamasını gözetiyor. Avrupa Parlamentosunda seçilen milletvekillerinin temmuz ayında parlamentoya gitmeleri gerekiyor.

Başbakan May hükümetinin, AB ile vardığı Brexit anlaşması, 15 Ocak ve 12 Mart'ta Avam Kamarası'nda yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti.

May anlaşmayı bu hafta 3. kez parlamentoya sunmayı planlıyordu ancak Avam Kamarası Başkanı John Bercow aynı anlaşmanın aynı parlamento döneminde yeniden oylanmasının teamüllere aykırı olacağını ve buna izin vermeyeceğini açıklamıştı.

May'in uzatma talebinin yarın toplanacak AB liderler zirvesinde ele alınması bekleniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kazakistan'ın başkenti Astana'nın ismi değişti!Kazakistan'ın başkenti Astana'nın ismi değişti!Kazakistan’ın 30 yıl görevde kaldıktan sonra beklenmedik şekilde istifa eden Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev’den görevi devralan Kasım Cömert Tokayev yemin etti ve görevine başladı.
Theresa May'den Brexit hamlesi!Theresa May'den Brexit hamlesi!İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istediğini açıkladı.
AB'den Google'a 1,49 milyar euro para cezasıAB'den Google'a 1,49 milyar euro para cezasıAvrupa Birliği, Google'a reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1.49 milyar avro para cezası verdi.
Pakistan'da saldırı! Çok sayıda asker hayatını kaybettiPakistan'da saldırı! Çok sayıda asker hayatını kaybettiPakistan'ın Belucistan eyaletinde bir güvenlik noktasına yapılan silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.
Nursultan Nazarbayev'in yerine gelen isim belli oldu!Nursultan Nazarbayev'in yerine gelen isim belli oldu!Kazakistan’ın 30 yıl görevde kaldıktan sonra beklenmedik şekilde istifa eden Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev’den görevi devralan Kasım Cömert Tokayev yemin etti.
İsrail Girit’e üs kuruyorİsrail Girit’e üs kuruyorİsrail ve Yunanistan, Girit Adası’nda yeni bir radar sistemi inşa edecek. ‘The Long Horizon’ adlı sistem Akdeniz havzasını gözlemleme imkanı tanıyacak. İki ülke Akdeniz’de ortak tatbikatlar da yapıyor.
  • Almanya'da PKK yandaşları devlet radyo televizyonunu işgale kalkıştı20 Mart 2019 Çarşamba 09:29
  • Hollanda'dan sonra şimdi de Norveç...19 Mart 2019 Salı 13:20
  • Füzeyi yanlışlıkla ateşlediler! Büyük panik19 Mart 2019 Salı 11:29
  • Kuveyt'ten dikkat çeken petrol hamlesi19 Mart 2019 Salı 07:41
  • Devlet Başkanı ağır bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı bin olabilir!19 Mart 2019 Salı 07:03
  • İngiltere'den korkutan uyarı!18 Mart 2019 Pazartesi 16:48
  • Venezuela'dan Rusya hamlesi!18 Mart 2019 Pazartesi 16:10
  • Hollanda'da peş peşe saldırılar18 Mart 2019 Pazartesi 15:57
  • Hollanda'da saldırı! İlk görüntüler geldi18 Mart 2019 Pazartesi 14:08
  • Ülkesi yangın yerine dönen Macron'dan bomba karar!18 Mart 2019 Pazartesi 12:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri