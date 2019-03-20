20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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Sinop'ta yerli füze testi gerçekleştirildi!

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Sinop'ta yerli füze testi gerçekleştirildi!
Sinop’ta, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 58'inci Topçu Tugay Komutanlığı tarafından MSB Sinop Atış Alanı'ndan (Test Merkezi), NOTAM-NOTMAR sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere 600 mm Bora füzesi atışı icra edildi.
Sinop'ta yerli füze testi gerçekleştirildi! Sinop'ta yerli füze testi gerçekleştirildi! Sinop'ta yerli füze testi gerçekleştirildi!

Füze denemelerinin yapıldığı bölgede Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Atışların yapıldığı saatlerde bölgeye giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatıldı. Aynı zamanda balıkçıların denize açılması yasaklandı. 

 

Atış, soğuk savaş yıllarında ABD tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) karşı dinleme amaçlı kurulan ve 1992 yılında kaldırılan Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın yüzde 35,5 ile en büyük hissedarı olduğu ROKETSAN tarafından yapılıyor. 

Bugün başlayan füze testi atışlarında 600 mm Bora füzesi test edildi. Güze testleri 5 Nisan'a kadar devam edecek. 

 

Test alanı Sinop’tan, Doğu Karadeniz kıyısı boyunca Samsun’dan Trabzon’a kadar yer alan bölgeyi kapsıyor.

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