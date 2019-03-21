21 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
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ABD'den Türkiye ile ilgili skandal haber!

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ABD merkezli Washington Times gazetesi, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye’nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle, birliğin varlığını tehdit ettiğini ve NATO'dan dışlanmasının gerektiğini ileri sürdü.
ABD'den Türkiye ile ilgili skandal haber!
ABD'den Türkiye ile ilgili skandal haber! ABD'den Türkiye ile ilgili skandal haber! ABD'den Türkiye ile ilgili skandal haber!


ABD merkezli Washington Times gazetesi, terörle mücadelesinde NATO’dan beklediği desteği görememesine rağmen birliğin güney sınırlarını koruyan ve birliğin en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin NATO’dan dışlanması üzerine bir makale yayımladı.
 
Aynı zamanda NATO’nun da güney sınırı olan topraklarını terörden korumak için NATO’dan istediği hava savunma sistemleri noktasında Batılı ülkelerce sürekli oyalanan Türkiye’nin kendi göbeğini kendi kesmesinden rahatsız olan gazete, Ankara’nın Moskova yönetimiyle sürdürdüğü S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının ''tarihin en başarılı ittifakı olan NATO'nun varlığını tehdit ettiğini'' öne sürdü.
 
NATO üyesi ülkelerin Türkiye’ye karşı tutumları sonucunda S-400 anlaşmasının gerçekleştiğini göremeyen Washington Times gazetesi, bu anlaşmayı, ''Türkiye'nin, bu hamlesinin sonuçları olmayacağına inandığı için ABD'nin çağrılarını göz ardı ettiğini'' iddia etti.
 
EŞİ BENZERİ YOKMUŞ
 
NATO üyesi olan Yunanistan'ın sahip olduğu Rus yapımı S-300'leri görmezden gelen gazete, Türkiye'nin Rusya'yla yaptığı S-400 anlaşmasıyla ilgili olarak ''Avrupalı ve ABD'li silah tedarikçileriyle yakın ilişkileri olan bir NATO ülkesinin Rus silahları temin etmesini'' eşi benzeri olmayan bir durum olarak yorumladı.

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