FETÖ'cü Ekrem'den 31 Mart çağrısı!

ABD'ye kaçan FETÖ'cü Ekrem Dumanlı sosyal medya üzerinden halkı, 31 Mart seçimlerinde CHP, HDP ve İYİ Parti'nin ittifakına oy vermeye çağırdı.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala FETÖ'cü kaçaklar sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürütüyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ABD'ye kaçan FETÖ'cü hain Ekrem Dumanlı seçimler için çağrıda bulunarak halkı oy vermeye davet etti.

MİLLET İTTİFAKI İÇİN OY İSTEDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari medya imamlarından eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı bir video yayımlayarak seçimlerde CHP, HDP ve İYİ Parti'ye oy istedi.

ŞİMDİ DE 31 MART'A UMUT BAĞLADILAR

Seçmenlere "sandığa gidin, oy verin" çağrısında bulunan FETÖ'cü Dumanlı şu ifadeleri kullandı:

"Her bir oy diyor ki, biz artık seni istemiyoruz. Arkadaş düş yakamızdan. Defolup gitsinler. Sandığa gidebilenler sandığa gitmeli. Eli kalem tutanlar yazı yazmalı, konuşabilenler konuşmalı, ta ki bu karanlık dönem bir an önce sona ersin, aydınlık gelsin."