NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası

NATO karargahında 2010 yılında bir tatbikatta Türkiye haritası kullanılarak, “iç savaş ve dışarıdan müdahale” senaryosunun konuşulduğu ortaya çıktı.

Tatbikat skandallarıyla tepki toplayan NATO’da, yaklaşık 9 yıl önce düzenlenen bir uluslararası tatbikatta adeta Türkiye’ye müdahale provası yapıldığı ortaya çıktı. FETÖ’cü subayların NATO karargâhlarında aktif olarak görev aldığı 2010’ların başında düzenlenmiş tatbikatın senaryosu, ‘iç karışıklık yaşayan bir ülkeye NATO müdahalesi’ olarak kurgulandı.

Senaryo kapsamında coğrafi, kültürel ve nüfus yapısı Türkiye’ye birebir benzer ‘kırmızı ülke’ üretildi. Bu ülke haritada, Türkiye haritası ters çevrilmiş, doğu-batı yer değiştirmiş ve sıkıştırılmış şekilde resmedilerek Afrika kıtası ortasına yerleştirildi. Senaryoya göre bu ülkede 2025 yılında iç ayaklanma çıkıyordu.

ASKERLER ‘UYUMLU’ OLMALI

‘Kırmızı’ ülkede çıkan iç karışıklığın etnik ayrımcılıkla da desteklenerek halkın birbirine girdiği bu senaryoda, NATO’nun bu ülkeye müdahalesinin provası yapıldı. Tatbikatta kırmızı ülkeye müdahalenin şartları olarak ‘ülkenin silahlı kuvvetlerinin NATO müdahalesine karşı çıkmamaları’, ‘ülkedeki karışıklığı sonlandırmak üzere NATO birliklerini davet etmeleri’ ve ‘NATO askerlerine yardımcı olmaları’ öngörüldü. Tatbikatta kırmızı ülke silahlı kuvvetleri komuta kademesinin NATO’nun tüm birimleriyle uyumlu olarak çalışması için yapılması gerekenlerin yanısıra NATO’ya karşı halka önderlik edebilecek kişilerin itibarsızlaştırılması ve etkisiz hale getirilmesinin provaları yapıldı.

FETÖ SIZMAYA HIZ VERİYOR

Senaryoya göre, NATO operasyonunun başarılı olması için kırmızı ülkenin komşularının da kesinlikle müdahale etmemeleri, müdahale etmeleri durumunda halkın NATO’ya ve yabancı ülke askerlerine karşı ayaklanabileceği öngörülüyordu. O gün bu tatbikat sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Tatbikata, TSK’dan askerler de görevli olarak katıldılar. O sırada NATO görevindeki subaylar arasında sonradan FETÖ üyesi olduğu anlaşılacak isimler bulunuyordu. FETÖ iltisakı olmayan bazı personel tatbikatta kullanılan bu haritaya itiraz etse de başarılı olamadı. FETÖ üyeleri, NATO’da prova ettikleri bu senaryoyu Türkiye’de uygulamak için sonraki yıllarda peşpeşe eylemlere girişti. FETÖ, bu tarihten sonra, 2020’lerde TSK’da komuta kademesini tamamen ele geçirme hedefiyle orduda pervasızca kadrolaştı. Kumpas davalarıyla boşaltılan kadrolara örgüt üyelerini yerleştirdi. Eş zamanlı olarak Türkiye’de iç karışıklık çıkarmak için de kolları sıvadı. MİT krizi, Oslo süreci, Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonu, hendek terörü ve nihayetinde 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdiler.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK