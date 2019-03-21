İç savaş tarihinin en büyük vahşetlerinden biri

ABD ve terör örgütü PKK, Suriye’deki iç savaş tarihinin en büyük vahşetlerinden birine imza attı. Deyrizor’a bağlı Bagoz’un Kamplar bölgesinde PKK kuşatması altındaki araziye yağan bombalar yüzlerce sivili öldürdü.

Bölgede köylerini terk etmiş binlerce kişinin haftalardır beklemekte olduğu yerde terör örgütü PKK/YPG ise buradakilere ‘DEAŞ’ bahanesiyle kurşun yağdırdı. Can pazarına sahne olan Bagoz’dan gelen görüntüler yürekleri burktu.

Dehşet verici fotoğraflarda kadın ve çocukların öldürülme korkusuyla yüzlerce cesedin arasında bekleştiği görülüyor. Kamplar’da cesetleri defnedecek kimse de kalmadı. Yerel kaynaklar, birçok cesedin parçalanmamış olmasından hareketle, PKK’nın büyük çaplı bir infaz gerçekleştirmiş olabileceğine dikkat çekiyor.



ABD’nin silah olarak kullanımı yasak beyaz fosforla da bombardıman düzenlemesi nedeniyle hem DEAŞ’lılara hem de sivillere ait birçok cesedin yanmış, kömürleşmiş halde olduğu öğrenildi. PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Bagoz beldesinde, bahçe ve kampların yer aldığı alanda sıkışan son DEAŞ’lı grupla 15 Şubat’ta tahliye konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde o tarihten itibaren çok sayıda DEAŞ’lı beldeden ayrılarak teslim olmuştu.



Toplayıp öldürdüler



Yeni Şafak’a bilgi veren Deyrizor eski Askeri Meclis Başkanı Albay Ebu İsmet, “ABD tahliye edeceğim diyerek sivilleri bir yerde topladı ve sonra üzerlerine bomba yağdırdı. İki günde 300’ü aşkın insan öldürüldü. Can verenlerin tamamı sivil. Son bir ayda öldürülenlerin sayısı 6 bini aştı. Siviller fosfor bombalarıyla katledildi. PKK mayınları da onlarca kişinin hayatına mal oldu” diye konuştu. Suriye İnsan Hakları Ağı ise Donald Trump başkan olduğundan beri Rakka ve Deyrizor’a yönelik saldırılarda 730’u çocuk, 362’si kadın toplam 2 bin 59 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

