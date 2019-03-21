21 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:35Güneş 07:00Öğle 13:17İkindi 16:41Akşam 19:23Yatsı 20:43
    • 10°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 103.310 -1.48
  • Altın: 230,212 0.63
  • Dolar: 5,4693 -0.18
  • Euro: 6,2098 -0.13

İç savaş tarihinin en büyük vahşetlerinden biri

»
ABD ve terör örgütü PKK, Suriye’deki iç savaş tarihinin en büyük vahşetlerinden birine imza attı. Deyrizor’a bağlı Bagoz’un Kamplar bölgesinde PKK kuşatması altındaki araziye yağan bombalar yüzlerce sivili öldürdü.
İç savaş tarihinin en büyük vahşetlerinden biri
İç savaş tarihinin en büyük vahşetlerinden biri İç savaş tarihinin en büyük vahşetlerinden biri İç savaş tarihinin en büyük vahşetlerinden biri

Bölgede köylerini terk etmiş binlerce kişinin haftalardır beklemekte olduğu yerde terör örgütü PKK/YPG ise buradakilere ‘DEAŞ’ bahanesiyle kurşun yağdırdı. Can pazarına sahne olan Bagoz’dan gelen görüntüler yürekleri burktu.

 

Dehşet verici fotoğraflarda kadın ve çocukların öldürülme korkusuyla yüzlerce cesedin arasında bekleştiği görülüyor. Kamplar’da cesetleri defnedecek kimse de kalmadı. Yerel kaynaklar, birçok cesedin parçalanmamış olmasından hareketle, PKK’nın büyük çaplı bir infaz gerçekleştirmiş olabileceğine dikkat çekiyor.
 

ABD’nin silah olarak kullanımı yasak beyaz fosforla da bombardıman düzenlemesi nedeniyle hem DEAŞ’lılara hem de sivillere ait birçok cesedin yanmış, kömürleşmiş halde olduğu öğrenildi. PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Bagoz beldesinde, bahçe ve kampların yer aldığı alanda sıkışan son DEAŞ’lı grupla 15 Şubat’ta tahliye konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde o tarihten itibaren çok sayıda DEAŞ’lı beldeden ayrılarak teslim olmuştu.

Toplayıp öldürdüler

Yeni Şafak’a bilgi veren Deyrizor eski Askeri Meclis Başkanı Albay Ebu İsmet, “ABD tahliye edeceğim diyerek sivilleri bir yerde topladı ve sonra üzerlerine bomba yağdırdı. İki günde 300’ü aşkın insan öldürüldü. Can verenlerin tamamı sivil. Son bir ayda öldürülenlerin sayısı 6 bini aştı. Siviller fosfor bombalarıyla katledildi. PKK mayınları da onlarca kişinin hayatına mal oldu” diye konuştu. Suriye İnsan Hakları Ağı ise Donald Trump başkan olduğundan beri Rakka ve Deyrizor’a yönelik saldırılarda 730’u çocuk, 362’si kadın toplam 2 bin 59 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

 

KAYNAK: YENİ ŞAFAK
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı!Meteoroloji uyardı!Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin batı ve güney bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgarın hakim olması bekleniyor.
Türkiye'den flaş Yeni Zelanda hamlesi!Türkiye'den flaş Yeni Zelanda hamlesi!Yeni Zelanda’da camiyi basarak 50 Müslümanı şehit eden terörist Brenton Tarrant'ın Türkiye’de 9 farklı ilde tarihsel değeri olan yerleri gezdiği ortaya çıkmıştı.
"Ekonomi milletin canına okuyor""Ekonomi milletin canına okuyor"Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu…
Bu tuzağa dikkat edin!Bu tuzağa dikkat edin!Emniyet yetkilileri, sosyal medya sitelerinde banka ismi ve logolarını taklit ederek sahte sitelere yönlendirdikleri kullanıcıların hesap bilgilerini çalıp dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.
AYM'den 5 siyasi parti için suç duyurusuAYM'den 5 siyasi parti için suç duyurusuAnayasa Mahkemesi'nin bazı siyasi partilerin 2017 yıllına yönelik mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
İç savaş tarihinin en büyük vahşetlerinden biriİç savaş tarihinin en büyük vahşetlerinden biriABD ve terör örgütü PKK, Suriye’deki iç savaş tarihinin en büyük vahşetlerinden birine imza attı. Deyrizor’a bağlı Bagoz’un Kamplar bölgesinde PKK kuşatması altındaki araziye yağan bombalar yüzlerce sivili öldürdü.
  • NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası21 Mart 2019 Perşembe 07:53
  • Maduro açıkladı: Rehin alındı21 Mart 2019 Perşembe 07:51
  • ÖTV ve KDV indirimi yıl sonuna kadar uzatıldı21 Mart 2019 Perşembe 07:50
  • FETÖ'cü Ekrem'den 31 Mart çağrısı!21 Mart 2019 Perşembe 07:48
  • ABD'den Türkiye ile ilgili skandal haber!21 Mart 2019 Perşembe 05:45
  • Türkiye sınırında hareketlilik!20 Mart 2019 Çarşamba 16:47
  • Sinop'ta yerli füze testi gerçekleştirildi!20 Mart 2019 Çarşamba 16:26
  • Denizli'de bir deprem daha!20 Mart 2019 Çarşamba 16:23
  • Erdoğan'a 'Soylu' çağrısı20 Mart 2019 Çarşamba 16:16
  • Türkiye ve İran'dan karşılıklı açıklamalar20 Mart 2019 Çarşamba 16:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri