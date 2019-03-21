"Ekonomi milletin canına okuyor"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, olağan haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Partisinin genel merkez binasında düzenlenen basın toplantısında Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere yaklaşan yerel seçimler ve ekonomiye yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Esas sorun ekonomik kriz onu da gizleme telaşındalar

Karamollaoğlu, ülkede esas meselelerin konuşulmadığının altını çizerek, şunları kaydetti: “Milletin canına okuyan bir ekonomik durum var. Adaletsizlik ve soygun, mahalli idarelerin karakteri haline geldi. Yolsuzluk ve israf yerel ve genel idarelerde kural haline geldi. İşsizlik aldı başını gidiyor. Bir anda 400 bin ilave işsiz geldi. 4,5 milyon insan işsiz. Üniversiteden mezun olan 1 milyon gencimiz işsiz. Soğan ve patates lobileriyle uğraşan iktidar nerede hata yaptığını bilmiyor.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, olağan haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin genel merkez binasında düzenlenen basın toplantısında Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere yaklaşan yerel seçimler ve ekonomiye yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

İİT’NIN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI UMUT VERİCİ

Yeni Zelanda’da camiye yapılan terör saldırısını kınayarak konuşmasına başlayan Karamollaoğlu, iktidar İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerini Cuma günü toplantıya çağırmasını ise umut verici bir gelişme olarak değerlendirdi. Karamollaoğlu, toplantıdan somut kararların alınması gerektiğini belirterek, “İslamofobi en ciddi meselelerden biri haline gelmiştir. İslam ülkelerinin bu duruma karşı topyekûn bir politika yürütmesi gerekiyor. Biz eğer terör olaylarını doğru analiz etmezsek bunun İslam âlemine maliyeti daha büyük olur. Bu meselelerin üzerinde durulması gerekiyor. Bunun bir seçim malzemesi yapılmasını kınıyorum. Orada şehit düşen insanlara hakaret sayılır. Bu Müslüman imajına zarar veriyor. Bu haklı oldukları davada haksız duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

HAÇLI SEFERLERİ’NE KİMİN DESTEK VERDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ!

Karamollaoğlu, Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısının ardından iktidarın ‘Haçlı Seferleri’ni gündeme getirdiğini belirterek, “İktidar hemen ‘Haçlı Seferleri’yle karşı karşıyayız’ diye duyurmaya başladı. Ve kendileriyle birlik olmayanları ise Haçlı Seferleri’yle itam etmeye kalkıştılar. 11 Eylül’de 6 aylık pilot eğitimi almış Müslümanlara mal etmeye kalkıştılardı. O saldırıyı Müslümanlar yapmadı. ABD’de bu ispat edilmedi. Sadece ABD’li kurumlar bunu böyle kabul ediyor. Bunun arkasından ABD Başkanı Bush, Haçlı Seferi ilan ettiğini duyurdu. Peki, bizimle ne alakası var? Bugün Haçlı Seferleri’ni kendine malzeme olarak kullanan iktidar, o Haçlı Seferleri yapanlara Irak’a müdahale ederken destek verdi. Haçlı Seferi ilan ettiğini duyuran ABD’ye destek verdiler. Hem de Müslüman bir ülkeyi bombalamaları için! Şimdi de kalkıp bunu bize karşı kullanmaya çalışıyorlar. Allah’tan korkmak icap eder. Seçime giderken bu kadar yalan ve iftira Türkiye’nin 70 yılık seçim tarihinde yaşanmadı” diye konuştu.

İKTİDAR VE ORTAĞININ BEKA PROBLEMİ VAR

Karamollaoğlu, ülkede esas meselelerin konuşulmadığının altını çizerek, şunları kaydetti: “Milletin canına okuyan bir ekonomik durum var. Adaletsiz ve soygun, mahalli idarelerin karakteri haline geldi. Yolsuzluk ve israf yerel ve genel idarelerde kural haline geldi. İşsizlik aldı başını gidiyor. Bir anda 400 bin ilave işsiz geldi. 4.5 milyon insan işsiz. Üniversiteden mezun olan 1 milyon gencimiz işsiz. Soğan ve patates lobileriyle uğraşan iktidar nerede hata yaptığını bilmiyor. Ekonomi politikaları konusunda hiçbir bilgileri yok. İktidara gelirsek bu sorunları kısa sürede çözeceğiz. İşsizliği, hayat pahalılığını gündeme getirmezken, beka problemini sürekli dile getiriyor. Beka problemi iktidar ile ortağının var.”

DEVLET BAHÇELİ’Yİ TEBRİK EDİYORUZ

Karamollaoğlu, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘genel başkanlıkla, cumhurbaşkanlığı makamının ikisini birbirinden ayırmak lazım. Yoksa devlet tahrip olur’ dediğini, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Karamollaoğlu, “Allah razı olsun. Sayın Bahçeli’yi bazı durumlarda tenkit edebiliriz. Ancak bu söylediği çok doğru, tebrik ederiz. Teşekkür etmeyi vazife biliriz” dedi.

SÜLEYMAN SOYLU’YU GÖREVDEN ALMALIDIR

Bir gazetecinin “Devlet Bahçeli’nin, ‘Seçimden sonra tek bir dilleğim var; Yurt Sulh Konseyi’nin bulunması’ dedi. Ne demek istersiniz?” sorusuna Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi: “Aslında bunların bürokrat ayağı ve ticaret ayağı bir bütündür. Türkiye’yi bir bütün olarak ele geçirmek için çaba sarf etmiş. Kullandıkları en önemli unsur AK Parti! Şimdi bunların içlerinde kim AK Partili kim FETÖ’cü ayrıştırın bana ne! Ama şu bir gerçektir ki bunun siyasi ayağının adı AK Parti’dir. AK Parti’nin içinde bazıları vardır, göbeğinden bağlıdır. Birileri vardır sempati duymuştur ve birileri vardır onları kullanarak kendisine yer edinmiştir. Şimdi bunun birçok tabiri var. Biz biliyoruz ki bunların bakanlarının, mektuplarını yayınladıklarını biliyoruz. Bu gizli bir mesele değil. AK Parti masum değil. Herkesi suçlarken önce dönüp kendisine bakmalıdır. İnanıyorum ki Sayın Erdoğan çıkıp Devlet Bahçeli çok doğru söylüyorsunuz, der. Ben çok ileri gittim Sayın Bahçeli haklı, der. Ama ilk, Süleyman Soylu’yu görevden alarak yapmasıdır. Süleyman Soylu’nun yaptığı, bir içişleri bakanının yapacağı iş değil. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı’nın böyle bir karar alacağını umuyorum, bekliyorum.”

İKTİDAR ANKARA’DA BİZİM ADAYI DESTEKLESİN

Mansur Yavaş’la ilgili çıkan senet iddialarına ilişkin soruya ise Karamollaoğlu, “İktidarın Ankara’yı kaybetme endişesi var. İktidar Ankara’yı kaybetmek istemiyorsa bizim adayımızı desteklesin. Bizim adayımız Mesut Doğan, Ankara’yı ikisinden de iyi yönetir” dedi.

SÜLEYMAN SOYLU İSPAT ETMEZSE MÜFTERİDİR

Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Saadet Partisi’ne yönelik mesnetsiz iddialarına tepki göstererek, “Süleyman Soylu PKK ile bizim sözleşme yaptığımızı iddia ediyor. İmza ettiler diyor. Şimdi biz ‘imzayı’ ona sorunca söz gelimi diyecek. Olmayan bir şeyi nasıl ispat edecek. Herkes bilmelidir ki hukuktaki temel kural, müddei ispatla mükelleftir. İspat etmezse müfteri durumuna düşer. Bu iddiasını ispat edemezse milletimizin vicdanında mahkûm olacaktır. İspatta edemez çünkü bu imkânsız, öyle bir sözleşme yok. Bu ülkede adalet herkese lazım. Adil olun, adil davranın!” diye konuştu.

BU SENİN BECERİKSİZLİĞİNİN İŞARETİDİR!

SÜLEYMAN Soylu’ya yönelik eleştirilerine devam eden Karamollaoğlu, “Önceden seçime 3 ay kala Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı yerine tarafsız biri gelirdi. Şimdi bunun ne kadar gerekli olduğunu anlıyoruz. Bir İçişleri Bakanı milleti tehdit ediyor. Bir İçişleri Bakanı söylediği yalanı biri protesto etti diye adamı gözaltına aldırıyor. Bu seçimin adil olduğunu nasıl iddia edeceksiniz. İçişleri Bakanı, bırakın huzuru sağlamayı insanları tehdit ediyor. İçişleri Bakanı ‘AK Parti’ye destek vermezseniz anarşi çıkacak göreceksiniz’ diyor. Beceriksiz. Bu senin beceriksizliğinin işaretidir. Bu benim gücüm yetmez demek anlamına geliyor. Veya ben planladım eminim böyle olacak anlamına geliyor. Utanmak icap eder. Milleti şimdi tehdit ediyor. Bu seçimde milletten tokat yiyecekler. Allah akıl fikir, iman ve izan versin” ifadelerini kullandı.

BAZILARI DA DARAĞACINI ORTAYA ÇIKARMIŞ

BİR televizyon kanalında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun idam edilmesi gerektiği şeklinde yayın yapılmasına tepki gösteren Karamollaoğlu, “İdam cezası geçmişte kaldırıldı. Yanlış kararlar alındığı için kaldırıldı. Şimdi yeniden idam cezasını gündeme getiriyorlar. Şunu bilin; bu iktidar eğer idam cezasını getirirse kendi muhalifini ortadan kaldırmak için getirir. Başka maksatla kullanmaz. AK Parti karşıtlarını bu milletin hasmı olarak göstermeye çalışıyorlar. Bu mantık sapık bir mantıktır. Getireceklerini de düşünmüyorum. Bazıları da darağacını ortaya çıkarmış. Seçimlerin barış ve huzur içinde yapılması gerekiyor. Bu süreç göstermiştir ki Türkiye’nin zihniyet ve sistem değişimine acil ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

Irak’ın işgali Haçlı seferiydi, ona da iktidar destek verdi

Karamollaoğlu, Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısının ardından iktidarın ‘Haçlı Seferleri’ni gündeme getirdiğini belirterek, “İktidar hemen ‘Haçlı Seferleri’yle karşı karşıyayız’ diye duyurmaya başladı. Ve kendileriyle birlik olmayanları ise Haçlı Seferleri’yle itham etmeye kalkıştılar. Müslümanların yapmadığı 11 Eylül saldırısının arkasından ABD Başkanı Bush, Haçlı Seferi ilan ettiğini duyurdu. Bugün Haçlı Seferleri’ni kendine malzeme olarak kullanan iktidar, o Haçlı Seferleri yapanlara Irak’a müdahale ederken destek verdi” diye konuştu