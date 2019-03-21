21 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:35Güneş 07:00Öğle 13:17İkindi 16:41Akşam 19:23Yatsı 20:43
    • 20°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 104.149 0.81
  • Altın: 230,768 0.88
  • Dolar: 5,4386 -0.56
  • Euro: 6,2038 -0.10

Prandelli resmen açıkladı! 'G.Saray'dan istiyorum...'

»
Prandelli resmen açıkladı! 'G.Saray'dan istiyorum...'
Genoa Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Galatasaray'da birlikte de çalıştığı Sinan Gümüş transferiyle ilgili konuştu.
Prandelli resmen açıkladı! 'G.Saray'dan istiyorum...' Prandelli resmen açıkladı! 'G.Saray'dan istiyorum...' Prandelli resmen açıkladı! 'G.Saray'dan istiyorum...'


Genoa Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ün transferiyle ilgili konuştu ve Türkiye'deki futbol ortamının 'şiddet' içerdiğini söyledi.

Sinan Gümüş'ü beğendiğini söyleyen Prandelli, "Sinan Gümüş benim teknik direktörlüğünü yaptığım bir oyuncu. Almanya'dan, akedemiden transfer edilmişti. Ciddi, görevine sadık, kaliteli, yarışmacı ve iyi de bir sol ayağı var. Onu son dönemde de takip ettim, önemli bir profesyonel" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ÇOK ŞİDDET VAR"

Galatasaray'da yönetimin yeniden yapılanma hamlesinin tutmadığını belirten İtalyan hoca, "Türkiye'de futbolun içinde çok şiddet var, bu anlamda 'sosyal bir problem'. Galatasaray'da taraftarlar bir değişiklik bekliyordu ve yönetim de yeniden yapılanmaya gitmek istedi ancak başarılı olamadı" dedi.

Cesare Prandelli, 2014 yılında Temmuz ayında geldiği Galatasaray'dan başarısız sonuçlar sonrasında Kasım sonunda ayrılmıştı.

SİNAN GÜMÜŞ: "G.SARAY'DAN TEKLİF YOK"

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş yakın çevresine "Galatasaray'dan kimse beni aramadı, kimseyle de para konuşmadım. Ne olacak ben de bilmiyorum, bekliyorum" mesajını iletti. (Sporx)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İspanya'da gündem Berke Özer!İspanya'da gündem Berke Özer!Sezon başında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan genç kaleci Berke Özer için çıkan Atletico Madrid iddialarının ardından İspanya'dan yeni bir haber geldi.
İngiliz ekibinden F.Bahçe'ye Ayew müjdesi!İngiliz ekibinden F.Bahçe'ye Ayew müjdesi!Swansea City yetkilileri, Fenerbahçe ile görüşerek takımda kiralık oynayan Andre Ayew'in 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunda indirim yapabileceklerini söyledi.
Prandelli resmen açıkladı! 'G.Saray'dan istiyorum...'Prandelli resmen açıkladı! 'G.Saray'dan istiyorum...'Genoa Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Galatasaray'da birlikte de çalıştığı Sinan Gümüş transferiyle ilgili konuştu.
Fenerbahçe - G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!Fenerbahçe - G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta maç programı açıklandı.
F.Bahçe ile Başakşehir transfer savaşında!F.Bahçe ile Başakşehir transfer savaşında!Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon iyi bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin Portekiz'den bir ismi takibe aldığı ancak bu futbolcuya Medipol Başakşehir'in de talip olduğu ortaya çıktı.
'Ali Koç'a laf edersen çarpılırsın!..''Ali Koç'a laf edersen çarpılırsın!..'Spor yazarı ve futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'de Ali Koç'un başlattığı kampanyayı değerlendirdi.
  • Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa rekoru20 Mart 2019 Çarşamba 09:30
  • F.Bahçe'den sert açıklama! 'Malum mecralara...'19 Mart 2019 Salı 14:58
  • Onyekuru için G.Saray'a kötü haber! Dev talip19 Mart 2019 Salı 13:25
  • 'Galatasaray'ı devirelim, hedefe gidelim'19 Mart 2019 Salı 13:24
  • Fenerbahçe'de çok konuşulacak Frey iddiası!19 Mart 2019 Salı 10:17
  • Ali Koç'tan 300 milyonluk dev hamle!18 Mart 2019 Pazartesi 11:54
  • Dünya rekortmeninden şehitler anısına '104 metre' yatay dalış18 Mart 2019 Pazartesi 09:22
  • Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe18 Mart 2019 Pazartesi 09:18
  • Cimbom farkı 6'ya düşürdü!17 Mart 2019 Pazar 21:15
  • Koç: Kumbarasından 5 lira verecek çocuktan...17 Mart 2019 Pazar 12:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri