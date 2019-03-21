İngiliz ekibinden F.Bahçe'ye Ayew müjdesi!

Swansea City yetkilileri, Fenerbahçe ile görüşerek takımda kiralık oynayan Andre Ayew'in 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunda indirim yapabileceklerini söyledi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un daha önce yaptığı açıklamalarda bonservisini almak istediklerini açıkladığı Andre Ayew için Swansea City'den izin çıktı.

Galler ekibi, Fenerbahçe ile görüştü ve Ganalı oyuncuyu bonservisi ile birlikte vermeye hazır olduklarını söyledi. Fenerbahçe yetkilileri ise transferle ilgili planlarını kısa süre içinde yapacaklarını vurgularken, işin maddi boyutunu konuşmak için sezon sonuna randevu verdi.

ÇİN VE ARAP ÜLKELERİNDEN TALİPLER VAR

Andre Ayew'in menajeri de Fenerbahçe ve Swansea'yi, Çin ve Arap ülkelerinden oyuncusuna teklif alabileceği yönünde bilgilendirdi. Tecrübeli oyuncunun ise Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini söylediği kaydedildi.

ALİ KOÇ, "KEŞKE ALABİLSEK" DEMİŞTİ

Ali Koç sezonun ilk bölümünde yaptığı açıklamada, "Keşke elimizde olsa da Ayew'in kiralamasını uzatsak" ifadelerini kullanmış ve oyuncunun satın alma opsiyonunun 12 milyon euro olduğunu söylemişti. 29 yaşındaki Ayew, bu sezon Fenerbahçe'de 32 maçta oynadı ve 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. (Sporx)