İspanya'da gündem Berke Özer!

Sezon başında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan genç kaleci Berke Özer için çıkan Atletico Madrid iddialarının ardından İspanya'dan yeni bir haber geldi.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Berke için "Yeni Jan Oblak ya da Courtois olabilir" ifadelerine yer verilirken, Atletico Madridli yetkililerin Berke'yi, Altınordu ve Milli Takımların altyapılarından bu yana takip ettiği aktarıldı.

Kırmızı-beyazlı yetkililerin Berke için uzun süredir rapor hazırladığı ve oyuncuyu çok iyi tanıdığı da belirtilirken, UEFA Gençlik Ligi'ndeki performansından oldukça etkilenildiği söylendi.

"MODERN BİR KALECİ"

Çok sayıda üst düzey Avrupa kulübünün Berke'nin radarında olduğunu okuyucularına aktaran İspanyollar, Atletico Madrid için "Modern kaleci profili, 1.91 boyunda ve kanat açıklıkları açısından Oblak ve Courtios ile benzerlik taşıyor" yorumunda bulundu.

BARCELONA VE CİTY'İN RADARINDA

Öte yandan Berke için sadece Atletico Madrid'in devrede olmadığı belirtilen haberde, Barcelona ve Manchester City'in de oyuncuyu izlediği okuyuculara duyuruldu. (Sporx)