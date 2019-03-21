21 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
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Türkiye'yi kızdıracak hamle! ABD'yi arkalarına alıp imzayı attılar

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Akdeniz'de Türkiye'yi by-pass edebileceğini düşünen Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail, ABD'yi de yanına alarak anlaşma imzaladı.
Türkiye'yi kızdıracak hamle! ABD'yi arkalarına alıp imzayı attılar
Türkiye'yi kızdıracak hamle! ABD'yi arkalarına alıp imzayı attılar Türkiye'yi kızdıracak hamle! ABD'yi arkalarına alıp imzayı attılar Türkiye'yi kızdıracak hamle! ABD'yi arkalarına alıp imzayı attılar

İsrail lideri Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Güney Kıbrıs lideri Nicos Anastasiadis Kudüs'te zirve yaptı. Zirveye ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı.

 

"KÖTÜCÜL DIŞ ETKENLER"

Görüşmelerin ardından ortak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Liderler, enerji bağımsızlığı ve güvenliğini desteklemek, Doğu Akdeniz'de kötücül dış etkenlere karşı korunmak için iş birliğini geliştirme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

 

RUMLAR İÇİN ABD DESTEĞİ ÖNEMLİ

Bölgede yeni keşfedilen gazlardan duyulan memnuniyetin dile getirildiği toplantıya ABD'nin açık destek vermesi farklı bir anlam taşıyor.

Çünkü Rumlar tek taraflı parselleme çabasında oldukları Akdeniz'de ABD desteğine ihtiyaç duyuyor.

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