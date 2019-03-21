Malatya depremle sarsıldı

AFAD Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.1 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Bu depremden önce de Hekimhan ilçesinde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.46'da merkez üssü Malatya Hekimhan olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deprem 5.3 kilometre derinlikte meydana geldi.

Bu depremin ardından 08:31'de Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.25'te merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deprem 5.0 kilometre derinlikte meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremler, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremlerde, ilk belirlemere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.