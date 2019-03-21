İstanbul Beyazıt'ta halk otobüsü yayalara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Olayın görgü tanıklarının anlattıklarına göre;

"Saat 10.00 sıralarında ihbar aldık. Buraya geldiğimizde bir halk otobüsü yaklaşık olarak 10 araca zarar vererek çok garip bir şekilde; yolda gitmesi gerekiyorken parka doğru giderek araçları biçerek tekrar otoparka düşmüş haldeydi.

Olay yerinde yaralılar vardı. Üç yaralıyı gördüm, birisi turistti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Beyazıt - Bağcılar otobüsü, rotasından şaşıp yeşil alana doğru giden alana doğru çıkmış. Ardından da rampadan otoparka saplanmış durumda."