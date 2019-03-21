21 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
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Bakan Soylu açıkladı: Sizi çok bekletmeyeceğiz

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Denizli'de depremde 22 kişi yaralandı, 7 bina tamamen yıkıldı, 278 yapıda hasar var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'deki deprem ile ilgili konuştu, "Sizi çok çadırlarda bekletmeyeceğiz" dedi.
Bakan Soylu açıkladı: Sizi çok bekletmeyeceğiz
Bakan Soylu açıkladı: Sizi çok bekletmeyeceğiz Bakan Soylu açıkladı: Sizi çok bekletmeyeceğiz Bakan Soylu açıkladı: Sizi çok bekletmeyeceğiz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olarak kaydedilen 5,5 büyüklüğünde depremin hemen ardından devletin ilgili kurumları ve yardım kuruluşları süratle bölgeye yönlendirildi.Acıpayam Kaymakamlığında kriz merkezi oluşturuldu. Depremden etkilenen Yeşildere, Yeniköy, Ucarı, Karahüyük, Apa mahallelerinde durum tespiti yapıldı.Depremde 3 camide hasar meydana geldi. Oğuz Mahallesi'nde ise deprem nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

7 BİNA TAMAMEN YIKILDI, 22 VATANDAŞ YARALANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine 3 ekip görevlendirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD Müdürlüğünce 5 ekip oluşturularak bunların 8 ekip halinde afet yerine intikali sağlandı.Ön hasar tespit çalışmalarının bir an önce bitirilebilmesi için Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce civar illerden de 12 ekip bölgede görevlendirildi.22 vatandaşın yaralandığı depremde 7 bina tamamen yıkılırken 278 yapıda hasar tespit edildi.Türk Kızılay da depremden etkilenen vatandaşlara yemek dağıttı, kurulan bin çadıra 3 bin battaniye ve 600 ısıtma cihazı verildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'deki deprem ile ilgili yaptığı açıklamasında “Şu anda bütün tespitler yapıldı. Hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem de AFAD'ımız valiliğimizin koordinasyonunda ortak çalışma gerçekleştiriyorlar. Evlerle ilgili çalışmalar en yakın zamanda başlayacaktır. Sizi çok çadırlarda bekletmeyeceğiz" dedi.

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