Yunanistan'dan Türkiye açıklaması!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile bir araya geldi.İki bakan basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız" diye konuştu.



ÇAVUŞOĞLU: ASKERLERİMİZ VE SAVUNMA BAKANLARIMIZ BİR ARAYA GELMELİ

Bakan Çavuşoğlu ise konuşmasında şunları söyledi;

"Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hakları vardır. Güven arttırıcı adım için askerlerimiz ve savunma bakanlarımız bir araya gelmeli. Türkiye kıta sahanlığındaki haklarını koruyacaktır. KKTC'nin haklarını garantör olarak muhafaza etme hakkı vardır. Bu uluslararası anlaşmalardan doğan bir yetkidir. Bugüne garanti konusu çağ dışı değildir. Tek taraflı sondaj çalışmalarını görüyoruz. O yüzden Türkiye'nin garantörlüğü önemlidir. KKTC ile devam eden müzakerelerde ve şimdi gördük ki Türk tarafıyla yetkileri paylaşmak istemeyen bir Rum tarafı var."