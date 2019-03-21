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Reuters: F-35 teslimatı askıya alınabilir

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ABD'li yetkililer, henüz bir karar alınmış olmamasına rağmen, Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 verilmesi hazırlıklarını askıya almayı düşündüğünü doğruladı.
Reuters: F-35 teslimatı askıya alınabilir
Reuters: F-35 teslimatı askıya alınabilir Reuters: F-35 teslimatı askıya alınabilir Reuters: F-35 teslimatı askıya alınabilir

Reuters'in aktardığına göre; Atılması halinde bu adım, Washington'un Ankara'nın hem F-35 uçaklarına hem de Rusya'nın S-400 hava savunma sistemine sahip olamayacağına dair şimdiye kadar verdiği en güçlü sinyal olacak.

ABD'nin uluslararası güvenlik ilişkilerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Vekili Katie Wheelbarger, Reuters'a yaptığı açıklamada "S-400 bir bilgisayar. F-35 bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşmanınızın bilgisayarına bağlamazsınız ve en basit şekilde bunu yapmış olacağız" dedi.

ABD'li yetkililer, henüz bir karar alınmış olmamasına rağmen, Washington'un Türkiye'yi F-35'i teslim almaya hazırlamak üzere atılan adımları askıya almayı düşündüğünü doğruladı.

Wheelbarger, "Uçakların muhafazasının nihayetinde onlara verileceği varsayımıyla bu süreçte mütemadiyen bazı kararlar alınıyor... Yani (bu konuda ciddi olduğumuz) sinyalini vermek üzere askıya alınabilecek birçok şey var" dedi, ancak atılabilecek adımlar hakkında ayrıntı vermedi.

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