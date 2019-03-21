Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılma yönünde aldığı kararın, Kazak halkı ve devleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.
21 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon
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