Bakan Soylu açıkladı: HDP'nin kozmik odası bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Adana il binasına düzenlenen operasyonla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek-senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor.' 7 ajanda ve paralar ele geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar. Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik." ifadelerini kullandı.



İKİ TANE KOLTUK İÇİN PKK'YA YAMULDULAR



"Suratında meymenet olmayan adam geçen gün canlı yayında konuştu, 'Ey İmamoğlu bizim oylarımızla seçileceksin, ey Mansur Yavaş bizim oylarımızla seçileceksin...' Bana cevap vermesinler, ikide bir cevap yetiştirmesinler. Yürekleri yetiyorsa PKK'nın temsilcilerine cevap versinler. İki tane koltuk için PKK'ya yamuldular"