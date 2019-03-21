Erdoğan kritik kararı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Sizleri yürekten selamlıyorum Eskişehir. Bugün Balkanlardan Türkistan'a kadar muazzam bir coğrafyanın karşıladığı Nevruz bayramı, tüm Anadolu'nun nevruz Bayramını hep birlikte tebrik ediyoruz.

Burası milli mücadele ruhunun İstiklal Savaşı ile şahlandığı topraklardır. İlk yerli otomobil devrim bu topraklarda yapıldı. Ne yazıktır ki yerli ve milli olana tahammül edemeyen CHP tarafından sabote edildi.

Demiryolları inşaatlarının biz hükümete gelene kadar adeta dondurulmuş olmasının sebebi milletimize bu konforlu ulaşımın çok görülmesi nedeniyledir. Rahmetli menderes GAP için ABD'ye kredi almaya gittiğinde biz Fırat ve Dicle üzerinde baraj yapılmasını istemiyoruz açıklamasıyla karşılaştı. Bu ülke Keban Barajı yapılırken ne dediler biliyor musunuz o CHP zihniyeti kurbağalara göl mü yapacaksınız? Bu kadar vizyonsuz yöneticilere sahipler. Kendi halkından nefret eden bir zihniyet yıllarca bu milletin yakasından düşmemiştir.

"MOTORLARIMIZI TAI'DE YAPACAĞIZ"

İnşallah TAI'de uçak ve helikopterlerimizin otomobillerimizin motorlarını yapacağız. Ya yalan ya iftirayla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Bu millet bir daha o darbe ve vesayet dönemlerinin hortlamasına izin vermeyecek. Ülkemize ve milletimize şaşı bakan kim varsa şimdi seçimleri bekliyorlar. Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak.

HIZLI TRENLE ESKİŞEHİR'İ MERKEZ YAPTIK

Ülkemize şaşı bakan kim varsa, hepsi seçimleri bekliyor. Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak. 17 yıldır ne yaptınız diyor? Bu adam herhâlde bakar kör. Eskişehir'e 22 katrilyon TL'lik yatırım yaptık. Eğitimde 2900 adet yeni derslik inşa ettik. Eskişehir Teknik Üniversitesini kurduk. Bunları senin belediyen değil, biz yaptık. Eskişehir'in bir alt geçiti ya da üst geçiti var mı? Hızlı trenle Eskişehir'i merkez haline getirdik. Buranın Büyükşehir Belediye Başkanı bırakın stad yapmayı Eskişehir'e yatırım bile yapmıyor. Halkıyla bütünleşemeyen bir belediyecilik olmaz.

ESKİŞEHİR'DE ULUSAL RAYLI SİSTEM MERKEZİ KURULUYOR

CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu yalancının peşinden gidiyor. Sabah akşam yalan söylüyor. Gelin şu Eskişehir'in kaderini değiştirelim. Bay Kemal senin kılavuzların var onlara sor. 'Hatay'da belediye başkanına açtım sordum. Bunların yaptığı baraj var mı diye' diyor. Yokmuş diyor. 7 tane baraj var. Her şeyi yalan. Eskişehir'i 9 baraj ile buluşturduk. Çiftçilerimize 1,6 milyar tutarından tarımsal destek verdik. Anadolu Üniversitemiz bünyemizde ulusal raylı sistem araştırma ve test merkezi kuruyoruz. Projesi bütçesi, yeri her şeyi belli. Hızlı tren ve metro vagonlarımızın testlerini artık yurt dışında yapmak zorunda kalmayacağız. Bu merkezin ülkemize yıllık 1,5 katrilyon katkısı olmasını bekliyorum.

ESKİŞEHİR'E RAYLI SİSTEM ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ

Şimdi sizlere bir müjde vereyim mi? Anadolu Üniversitesi bünyesinde ulusal raylı sistem ve test merkezi kuruyoruz. Projesi bütçesi yeri her şeyi hazır, Rektörümüz süreci adım adım takip ediyor. Hızlı tren ve metro vagonlarımızın testlerini artık yurt dışında yapmak zorunda kalmayacağız. Bu merkezin ülkemize yıllık 1 buçuk katrilyon lira katkı sağlayacağını umuyoruz.

Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi. Bu motorlardan 236 tane üretilecek. Ayrıca milli jet motorumuzun 95 buçuk milyar dolarlık yatırımını da yapma aşamasına geldik. TAI TUSAŞ Eskişehir 220 milyon dolarlık yatırım yaptı. Biz senin gibi yalanla uğraşmıyoruz. Üretimle uğraşıyoruz.

"KATİLLERE LOJİSTİK DESTEK DEĞİL Mİ?"

Yeni Zelanda'daki bir katilin nasıl olup da kinini ülkemize milletimize boşalttığını anlayamazlar. Biz Suriye'de, o terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı? Utanmadan İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor. Terörün kaynağını İslam dünyası olarak duyuran adamdan bir şey olmaz. İslam dünyasından kaynaklanan terör ifadesi bu katillere lojistik destek değil mi? CHP'ye gönül veren inançlı kardeşlerime sesleniyorum. Gelin CHP'yi bu adamdan kurtaralım.