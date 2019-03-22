22 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle!

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Trump, "ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklamasını yaptı.
Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle!
Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı. Açıklamanın ardından Türkiye'den peş peşe uyarılar geldi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

KALIN: ÇATIŞMALARI DERİNLEŞTİRMEK DEMEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İBrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir.'' ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU UYARDI: DAHA FAZLA ŞİDDET VE ACIYA YOL AÇAR!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabalarının bölgede daha fazla şiddet ve acıya yol açacağı uyarısında bulundu.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD’nin, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemektir." ifadesini kullandı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

BİR AÇIKLAMA DA KURTULMUŞ'TAN!

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya, Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. ABD'nin Başkanı epeydir İsrail'in sözcülüğüne soyunmaktadır. Golan Tepeleri hakkındaki son sözleri ateş topuna dönmüş olan bölgemizi daha da karıştırmaya neden olacak art niyetli bir yaklaşımdır. " ifadelerini kullandı.

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