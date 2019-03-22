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ABD'den FETÖ için ilk adım!

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ABD'de Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki üniversitelerinden Virginia International University'nin (VIU) lisansının kaldırılması için adım attı.
ABD'den FETÖ için ilk adım!
ABD'den FETÖ için ilk adım! ABD'den FETÖ için ilk adım! ABD'den FETÖ için ilk adım!

ABD'de faaliyet gösteren "Göçmenlik Çalışma Merkezi" adlı kuruluşun  geçen ay açıkladığı bir raporda, "eğitim kalitesinden yoksun" ve "ABD'ye gelen  kişilere F1 öğrenci vizesi almaya odaklı" faaliyet gösteren okullar listesinde  yer alan, ayrıca hakkında "intihal" suçlaması bulunan VIU, bu defa da lisansını  kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

 

Göçmenlik Çalışma Merkezininin internet sitesindeki habere göre,  VIU'nun lisansının kaldırılmasının ilk aşaması olarak, rapordaki iddialar da dikkate alınarak bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında okul çalışanları ile de görüşüldü.

OY BİRLİĞİ İLE ONAYLANDI

Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyinde salı günü yapılan oylamada da  sürecin bir sonraki aşamasına geçilmesi oy birliği ile onaylandı.

 

Bu aşamada, üniversitenin Konseyin ilk aşamadaki bulgularına itiraz edip, aksini ispat etme hakkı bulunuyor. İkinci aşamada iddialar nedeniyle resmi olmayan bir oturum yapılacak ve iddia yöneltilen kişiler burada ifade verecek.

İkinci aşamanın da onaylanması durumunda VIU'nun lisans iptal sürecinde ilerlenmiş olacak.

Lisans iptali süreci her ne kadar uzun bir süreç gibi görünse de  Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyi daha önce benzer iddialarla birçok eğitim  kurumunun lisansını iptal etmişti.

VIU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

ABD'de faaliyet gösteren "Göçmenlik Çalışma Merkezi", yurt dışından gelen kişilere F1 vizesi sağlamak amacıyla çalışan ve aktif olarak kaliteli bir  eğitim vermeyen 38 üniversitenin adını açıklamıştı.

Listede, eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın  rektörlüğünü yaptığı North American University ile bir başka FETÖ firarisi Emre  Uslu'nun çalıştığı Virginia International University de yer almıştı.

Ayrıca, merkezin başka bir haberinde, VIU'nun "öğrencilerin akademik  başarısızlıklarını ve intihalleri" göz ardı ettiği belirtilmişti.

VIU'da AA ekibi tarafından geçen yıl ilk kez görüntülenen, Sekizinci  Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın ölümündeki şüpheli doktor ve FETÖ firarisi  Mustafa Sarsılmaz da ders veriyor.

FETÖ üniversitelerini akredite eden kurum da sorunlu

Raporda, bu üniversitelerin tamamının "Bağımsız Üniversite ve Okullar  Akreditasyon Konseyi (ACICS)" tarafından akredite edildiği belirtilmişti.

Söz konusu kurumun ise yaklaşık 2 yıl boyunca yeterli kriterleri  sağlayamadığı için akreditasyon hakkının dondurulduğuna ancak geçen yıl ABD  Eğitim Bakanlığı tarafından geçici olarak yeniden akreditasyon hakkı verildiğine  dikkat çekilmişti.

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