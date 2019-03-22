22 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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FETÖ'nün kritik ismi Mesut Yılmazer tahliye edildi

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Bylock'un yazılımcısı olduğu iddia edilen, FETÖ kapsamında tutuklu bulunan, TUBİTAK üst yöneticisi Mesut Yılmazer, 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 2 yıl cezaevinde yattığı gerekçesiyle tahliye edildi.
FETÖ'nün kritik ismi Mesut Yılmazer tahliye edildi
FETÖ'nün kritik ismi Mesut Yılmazer tahliye edildi FETÖ'nün kritik ismi Mesut Yılmazer tahliye edildi FETÖ'nün kritik ismi Mesut Yılmazer tahliye edildi

FETÖ kapsamında tutuklu bulunan, TUBİTAK'ın imamı olduğu iddia edilen ve 2018 yılında Kütahya Tavşanlı'da emniyet güçlerince yakalanan Bylock'un yazılımcılarından olduğu söylenen Mesut Yılmazer 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 2 yıl cezaevinde yattığı gerekçesiyle tahliye edildi.

Yılmazer kripto mesajlaşma sistemi Bylock'u geliştiren ekibin içerisinde olduğu iddia ediliyordu. TUBİTAK'ın üst düzey yöneticisi olan Mesut Yılmazer'in 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 19 Mart 2019'da gerçekleşen tahliyesi tartışmalara neden oldu.

POLİSLERİ TEHDİT ETMİŞTİ

Yılmazer Tavşanlı'da yakalandığında kendisini sorgulayan polisleri "Beni sorgulayamazsınız. Yakında hepiniz tutuklanacaksınız. Bunların hesabını vereceksiniz" diyerek tehdit etmişti.

FETÖ'nün kripto haberleşme aracı Bylock'un yazılımcılarından olduğu ifade edilen TUBİTAK'ın eski yönetici Mesut Yılmazer'in FETÖ'nün İzmir imamı olduğu ve Ankara'da tren yolu kenarına belge ve dökumanlar attığı da iddia ediliyordu.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, yeniden tutuklanması talebiyle itiraz edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada "Ali Fuat Yılmazer'in kardeşi Mesut Yılmazer tahliye edildi" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"FETÖ sanığı olarak yargılanan Mesut Yılmazer, FETÖ sanığı olarak yargılanan Ali Fuat Yılmazer'in kardeşi değildir. FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, yeniden tutuklanması talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiştir. İtiraz, 22. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca değerlendirilecektir."

Karar

 

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