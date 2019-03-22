Hakkari kadın koruculara emanet

Hakkari'de görev yapan 125 kadın korucu terör örgütüne karşı mücadele veriyor

Adı terör eylemleri ile anılan Hakkari'nin Kuzey Irak sınırındaki Çukurca ilçesine huzur hakim oldu. İlçe'de konuşlu 59 üs bölgesinde 7/24 teyakkuzda olan Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri terör unsurlarına göz açtırmıyor. Son 3 yıla kadar terör örgütü PKK'ya katılımın en fazla olduğu bölgeler arasında olan Çukurca'da, 2 yıldır PKK'ya katılım olmadı. Örgüte katılımın olmamasını hazmedemeyen PKK'nın şehir yapılanması olan KCK üyesi teröristlerin tehdit ettiği vatandaşlar bütün tehditlere boyun eğmeyerek, Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilçe Jandarma Komutanlığı'na ihbar yağdırdı.

16 KADIN GÖREVDE

Çukurca sınırları içinde bulunan 59 üs bölgesinde konuşlu JÖH, JÖAK ve PÖH unsurları ile ilçe emniyet müdürlüğünün çalışmalarına ilçede yaşayan ve terör belasından en fazla canı yanan kadınlar destek oluyor. Sadece Çukurca'da yaşları 20 ila 35 arasında olan 16 kadın korucu görev yapıyor. Terör örgütü yüzünden yakınlarını kaybeden kadınlar örgüte karşı mücadele veriyor. Çukurca'da bazı kadın korucuları ise çeşitli kamu kurumlarındaki güvenliği sağlıyor. Polisevi, okul ve hastanelerde görevlendirilen kadın korucular hem güvenliği sağlıyor hem de ilçede yaşayan çocukları terör örgütünden koruyor. Hakkari merkezde 66, Derecikte 4, Şemdinli'de 11 ve Yüksekova'da 28 olmak üzere toplamda 125 kadın korucu görev yapıyor.

KÖYLER AÇILIYOR

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Kayyumu Temel Ayca da, "Çukurcalı artık rahat. PKK'nın KCK yapılanması bitirildi. Her şey kontrolümüz altında. Gece saat 3'te bile rahatça Çukurca'ya gelip burada sokakta dolaşabiliyorsunuz. 90'lı yıllarda terörden dolayı boşaltılmış olan köyleri yeniden açtık" dedi.