Ay-yıldızın zafer gecesi olsun

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ilk maçında bugün Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. Mücadelede, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Türkiye’nin yer aldığı grupta yarın aynı saatte Andorra-İzlanda ve Moldova-Fransa maçları oynanacak. A Milliler kritik müsabakayla Arnavutluk ile 11. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 10 maç yaparken, bunlardan 4’ünü kazandı, 4’ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 4 de özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6’sı Türkiye’de, 4’ü de deplasmanda yaptığı toplam 10 maçta 10 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. İki takım arasında son olarak 13 Kasım 2017’de Antalya’da oynanan özel maçı Arnavutluk, 3-2 kazanmıştı.

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile deplasmanda 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 4 maçta takımlar birer galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. İki takım arasındaki bu maçlarda milli takım 2 gol bulurken, kalesinde 4 gole engel olamadı. Türkiye, Arnavutluk ile deplasmanda 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 12 Ekim 2005’te Tiran’da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, Tümer Metin’in golüyle 1-0 kazanmıştı. A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yapacağı maçla 567. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 297’si resmi, 269’u özel 566 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 242’si deplasmanda, 244’ü evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3 golü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 741 gol attı, kalesinde 819 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 566 karşılaşmanın 486’sını Avrupa, 31’ini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk karşılaşması ile 2019 yılındaki ilk maçına çıkacak. Milli takım, 2018 yılında 4’ü resmi 7’si özel toplam 11 maça çıktı. Türkiye bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Oynanan 11 maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 13 gol gördü.

Türkiye, oynadığı son maçlarda gol sıkıntısı yaşadı. Milli takım 2’si resmi 2’si özel olmak üzere oynadığı son 4 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Özel maçta Bosna Hersek ile golsüz berabere kalan ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi maçlarında ise deplasmanda Rusya’ya 2-0 ve Konya’da oynanan mücadelede İsveç’e 1-0 yenildi. Milli takım, 2018’in son maçında ise Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadele de 0-0 sona erdi.

İKİNCİ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

Türkiye Futbol Federasyonuyla sözleşmesi 1 Haziran 2019’da yürürlüğe girecek olmasına rağmen özel görevlendirmeyle A Milli Futbol Takımı’nın başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, ay-yıldızlı ekipteki ikinci dönemi Arnavutluk maçıyla başlayacak. Milli takımdaki ilk dönemine 16 Ağustos 2000’de başlayan ve 22 Mart 2004’te görevinden alınan Şenol Güneş, 15 yılın ardından, ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak. Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı ile ilk döneminde 50 maça çıktı. A Milli Takım’ın başındaki ilk maçına 16 Ağustos 2000’de deplasmanda 2-0 kaybedilen Bosna Hersek mücadelesiyle çıkan Güneş’in son maçı ise 18 Şubat 2004’te Adana’da Danimarka ile oynanan ve 1-0 kaybedilen özel karşılaşma oldu. Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore’nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Dünya Kupası’nda üçüncü olarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmişti.

İLK 24'E GİRME MÜCADELESİ

Avrupa Ligi elemeleri sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), finallere doğrudan katılma hakkı elde edecek. Finallerde yer alacak diğer dört ekip ise, Mart 2020’de UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek. Kasım 2018’de grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi’nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, play-off müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla EURO 2020’ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak. Toplam 24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlecek.