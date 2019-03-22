22 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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'Tüm senaryolara hazırız'

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'Tüm senaryolara hazırız'
Almanya Başbakanı Merkel, Brexit’e ilişkin tüm senaryolara hazır olduklarını söyledi.
'Tüm senaryolara hazırız' 'Tüm senaryolara hazırız' 'Tüm senaryolara hazırız'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin Brexit oturumunun ardından yaptığı açıklamada, oturum kapsamında, AB'deki 27 ülke arasında yoğun görüşmeler yapıldığını ve burada İngiltere Başbakanı Theresa May’in de dinlendiğini ifade etti.

AB'nin Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar ertelediğini anımsatan Merkel, bundan sonra İngiliz Parlamentosu’nun nasıl karar vereceğini takip edeceklerini vurguladı.

Tarihlerin önemine işaret eden Merkel, 11 Nisan'da İngiliz Parlamentosunun, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin İngiltere’de yapılıp yapılmayacağına karar vermesi gerektiği tarih olduğuna dikkati çekti.

Merkel, 22 Mayıs'ın da AP seçimlerinin yapılacağı tarihten kısa bir süre önce olduğuna işaret ederek, "Bu, seçimlerin yapılması için hukuki açıdan bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Zirvede dürüst ve önemli görüşmeler yapıldığını aktaran Merkel, "Tüm senaryolara hazırız." dedi.

Hala İngiltere'nin AB’den anlaşma yaparak çıkmasını istediğini ifade eden Merkel, ancak başka ihtimallere de hazırlık yapmak gerektiğini dile getirdi

Merkel, Başbakan May'i burada taleplerinde desteklemek istediklerini belirterek, "Yoğun ve başarılı bir akşamdı" değerlendirmesinde bulundu.

 

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