FETÖ'ye dev operasyon

İstanbul merkezli FETÖ'nün mahrem yargı organlarına yönelik 37 ilde 108'i avukat olmak üzere 126 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul merkezli FETÖ'nün mahrem yargı organlarına yönelik 37 ilde 108'i avukat olmak üzere 126 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Operasyonlarda şu ana kadar 45 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün yargı organlarına sızmak için oluşturduğu "Hücresel Hakim ve Savcı çalışma evlerinde" eğitim gördükleri tespit edilen 126 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı verildi. İstanbul Kaçakçılık Suçları ile mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonlarda şu ana kadar 45 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Ankara'da sürdürülen FETÖ operasyonları sırasında itirafçıların anlatımlarından örgütün yargı organlarına sızmak için "çalışma evleri" oluşturdukları belirlendi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda bu "çalışma evlerinin" örgüt içindeki ünite imamları belirlendi. Bu "imamların" ise Bylock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Uzun süren delillendirme çalışması ile bu "imamlar" ile öğrenci pozisyonundaki yargı camiasına sızdırılmak istenen kişilerin aynı ortamlarda sürekli bir araya geldikleri telefon HTS'lerinin, baz bilgilerinin eşlemesi ile tespit edildi. Bir başka delil ise sorumlu "imamların" öğrencileri ankesörlü telefon hatları ile araması oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada "çalışma grubunun" FETÖ'nün yargıya sızma ve hakim savcı yerleştirme çalışması olduğu tespit edildi. Yine bu soruşturma kapsamında ortaya çıktı ki "hakim ve savcı" sınavlarını kazanamayan bu kişiler avukatlığa yönlendiriliyordu.