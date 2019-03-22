22 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:33Güneş 06:58Öğle 13:16İkindi 16:41Akşam 19:24Yatsı 20:44
    • 22°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 101.503 -1.84
  • Altın: 234,113 1.75
  • Dolar: 5,5350 1.13
  • Euro: 6,2572 0.71

Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a rest!

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Komite Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu...
Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a rest!
Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a rest! Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a rest! Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a rest!

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; 

 

Yeni Zelandalı kardeşlerimin acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Yeni Zelanda’daki eylemde hayatını kaybedenler başta olmak üzere terörün vahşi yüzüne kurban verdiğimiz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Saldırının hemen ardından Cumhurbaşkanı Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı Yeni Zelanda’ya gönderdim.  Yeni Zelanda makamlarının burada olması son derece anlamlıdır. Yaptığımız davete çok kısa sürede icabet ettiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.

 

İslam İşbirliği Teşkilatı üye sayısı bakımından BM’den sonra en büyük kuruluştur. Elbette İsrail yönetiminin aralıksız tacizlerine maruz kalan Kudüs’ün hakkını korumak teşkilatımızın birinci vazifesidir. 

TRUMP'A 'GOLAN TEPELERİ' RESTİ!

Dün ABD Başkanı Trump’ın Golan tepeleriyle ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi, yeni bir krizin eşiğine getirmiştir. 1967’den bu yana İsrail’in altında bulunmaktadır. Sadece bölgedeki Arapları değil Türkmenleri de kendi toraklarından göçe zorlamıştır. Böyle bir hassas meselede sessiz kalması düşünülemez. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz veremeyiz. 

'BU KALLEŞ SALDIRI ASLA SIRADAN BİR HADİSE OLARAK GÖRÜLEMEZ'

Bu hassas süreçte doğrudan bizi ilgilendiren hususlarda daha aktif olmamız, mesuliyet üstlenmemiz gerekiyor. Yeni Zelanda’da Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimizin şehadeti ile sonuçlanan bu kalleş saldırı asla sıradan bir hadise olarak görülemez. 

Manifestodan dehşet verici görüntülere, silahın üzerindeki tarih, isim, yerlere kadar pek çok husus bu gerçeği ispat etmektedir. Yeni Zelanda saldırısı Müslümanları hedef alan ne ilk ne de son saldırıdır.

'BİZDEN GÖRMEZDEN GELDİKÇE SORUNLAR KATLANACAKTIR'

1993’te Solingen’de Neo Naziler evlerini ateşe vererek 5 vatandaşımızı kalleşçe şehit ettiler. 2011’de Oslo yakınlarında 77 can beyaz ırkın üstünlüğüne inanan bir cani tarafından öldürüldü. Gün geçmiyor ki bir ibadethaneye iş yerine, derneğe yapılan saldırı haberini almayalım. 

Gün geçmiyor ki göçmenleri etnik, dini, kültürel kimliği hedef alan bir sorunla muhatap olmayalım. Çoğu zaman bu nefret suçlarının failleri ya bulunmuyor, bulunduğu zaman ise psikolojik rahatsızlığa atfediyorlar. Münferit, adi suçlu denilerek olay örtbas ediliyor. 

Sorunları halının altına süpürerek çözemeyiz. Biz görmezden geldikçe sorunlar katlanacaktır. Tepkimizi güçlü şekilde göstermedikçe Neo Nazi virüsü bünyeyi saracaktır. Sonuçta Allah korusun 1940‘larda Avrupa ‘da olduğu gibi telafisi mümkün olmayan acılar yaşanacaktır. Gördüğümüz sıkıntıları cesaretle ifade etmeli, çözüm yollarını da yine beraberce aramalıyız.

Bunu gülücükleriyle camilerimizi şenlendiren 3 yaşındaki şehitlerimizin hatıraları için yapmalıyız. Bunu katiline bile kapıyı 'merhaba kardeşim' diye açan mümin yürekler için yapmalıyız. Bir daha benzer açıklar yaşanmasın, camilerimiz kan gölüne dönmesin diye tavrımızı net bir şekilde ortaya koymalıyız.  Sorumluluğumuzun hakkını vermek için muhataplarımız nezdinde bu konuyu gündeme taşıyoruz. Yabancı karşıtlığını ve İslam düşmanlığını kendi meselemiz addediyoruz. Bugün İngiltere nüfusunun yüzde 7’si Müslümanlardan oluşuyor. Bu insanların kahir ekseriyeti birkaç asırdır bu ülkelerde hayatlarını devam ettiriyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
"Seçilse dahi görev yaptırmayız!""Seçilse dahi görev yaptırmayız!"Bakan Soylu, Türkiye genelinde PKK ile irtibatlı 325 kişinin belediye meclis üyeliği için aday yapıldığını, İzmir'de ise CHP listelerinde 14 kişinin olduğunu söyleyerek, "İltisakını, irtibatını tespit ettiğimiz anda seçilse dahi görev yaptırmayız." dedi.
Kanal İstanbul'un açılacağı tarih belli oldu!Kanal İstanbul'un açılacağı tarih belli oldu!Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "(Kanal İstanbul) 2025'te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz, buradan deniz araçları geçmeye başlar." açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a rest!Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a rest!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Komite Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu...
FETÖ'ye dev operasyonFETÖ'ye dev operasyonFETÖ'ye dev operasyon: Çoğu avukat 126 gözaltı kararı... Operasyonlarda şu ana kadar 45 kişi gözaltına alındı.
Muğla'da yeniden yapılanan FETÖ'ye darbe: 5 eve operasyonMuğla'da yeniden yapılanan FETÖ'ye darbe: 5 eve operasyonMuğla'da FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin operasyonlar sonucu ağır darbe alan terör örgütünü yeniden canlandırmak ve örgütten kopmaları engellemek amacıyla sık sık toplantı yaptığı belirlendi
  • Hakkari kadın koruculara emanet22 Mart 2019 Cuma 07:55
  • FETÖ'nün kritik ismi Mesut Yılmazer tahliye edildi22 Mart 2019 Cuma 07:52
  • Yerli hava savunma sisteminde dev başarı!21 Mart 2019 Perşembe 16:30
  • Erdoğan kritik kararı açıkladı21 Mart 2019 Perşembe 15:55
  • Bakan Soylu açıkladı: HDP'nin kozmik odası bulundu21 Mart 2019 Perşembe 15:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon21 Mart 2019 Perşembe 14:59
  • Maden ocağında göçük: Kurtarma ekipleri bölgede21 Mart 2019 Perşembe 14:37
  • Reuters: F-35 teslimatı askıya alınabilir21 Mart 2019 Perşembe 12:00
  • Yunanistan'dan Türkiye açıklaması!21 Mart 2019 Perşembe 11:40
  • 70 kişi birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var21 Mart 2019 Perşembe 11:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri