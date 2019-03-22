Kanal İstanbul'un açılacağı tarih belli oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız 50 ilde miting yaptı. Ben bunların önemli bir kısmına katıldım. Ayrıca daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızdan ayrı olarak illere de gitmiştim. Miting meydanlarındaki duruma bakılırsa alanlar dolu. Bunu 31 Mart seçimlerinin sonuçlarıyla ilişkilendirmek için konuyu iki başlıkta değerlendirmek lazım. Cumhurbaşkanımızın ülkemizde bir itibarı var. Milletin gönlünde bir sevgisi var. Miting, toplantı olduğu zaman meydanlar doluyor, boş kalmıyor. Mitingler öncesi ve sonrası sessiz çoğunluk dediğimiz hadise seçimlere damgasını vuracak olan kesimin kanaati oyu çok önemli.

Yolların kenarında, evlerinin balkonunda, camında, dükkanının önünde olan insanların bakışı kanaatlerinde önemli durum oluşturuyor. Meydanlara gelen insanlar partinin, davanın sevdalısı. Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde mitinglerimizde son yıllarda sağlanan güven ortamı, onun öncesinde yaşanan bu vatandaşların hendek çukur sıkıntısı, belli ki vatandaşların düşüncülerini kanaatlerini “Benim sığınacağım yer devletin yanıdır” diye görülüyor. Önceki seçimlerde AK Parti olarak iyi sonuçlar aldık ama gittiğimiz zaman insanlar bizim konvoyumuza bakmaktan çekiniyorlardı, şimdi öyle değil. Güneydoğu tarafı böyle. Son zamanlarda Türkiye'ye karşı yurt içi ve yurt dışı bazı odakların verdiği mesajlar etkili oldu. Mesela ezan meselesi. Milletimizi bilemiş. Bizim milletimiz büyük millet, necip millet.

Seçim sonuçlarından umutluyum. Bu seçim sadece yerel yöneticilerin belirleneceği bir seçim değil. Çok şükür bizim partimizin yerel yönetimlerle ilgili deneyimleri, toplum tarafından kabul görmüş, biliniyor.-Bakanlık olarak haberleşme konusunda seçim öncesinde yaptığımız hazırlıklarda seçimde kullanılacak olan matbu malzemelerin yerlerine ulaştırılması PTT tarafından yapılıyor. Diğer kargo işlemlerinden tecrit edilmiş olan kabuller, tutanaklar alınıyor, gideceği yerlere ayrı özel bir kurye ile teslim ediliyor. Seçim sonuçlarının vatandaşlarımıza doğru bilgilendirilmesi, zamanında ulaştırılması önemli.

"SEÇİME HAZIRIZ"

Günümüzde haberleşme elektronik sistemler üzerinden yapılıyor. Siber saldırılara karşı da bakanlık olarak ulusal siber olaylara müdahale merkezini kurduk. Seçim amaçlı kurulmadı. Başarıyla işletiyoruz. Bugüne kadar da yüzbinlerce saldırıyı önlemiş olduk. Bankaların hesaplarına giriliyor, müdahale ediliyor. Finansal piyasalar günümüzde çok önemli Her an para transferi var, para hareketleri var. Bunlar özellikle hedefler oluyor. Siber teröristler için hedef oluyor. Bunları önlemek için 1300’e yakın eleman, özel seçilmiş elemanlar sürekli çalışıyor.

Seçimlere yönelik siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri alıyoruz, seçime hazırız.

Yatırım bütçesinden bugüne kadar olduğu gibi en yüksek payı aldık. Ulaştırma, altyapı sistemleri uzun vadeli ve yüksek maliyetli yatırımlardır. Altyapıyı oluşturduğun zaman diğer sektörler bunun üzerinde büyüme gerçekleştirir. Bugüne kadar sene başı bütçesinden en iyi yatırımı aldık. Planladığımız, hedeflediğimiz projeleri zamanında hizmete açmak için, bitirmek için planlamamızı programlamamızı yaptık.

Yatırımlarımızı ağırlıklı olarak acil ulaşım ihtiyaçlarını görmek için kara yolları ve demir yolu altyapısını iyileştirdik. Ülkemizde ulaştırma, doğu-batı koridorunda oluşur. Demir yollarının kapasitesinin daha da artırılması için sinyalizasyon altyapısını da iyileştirerek konforunu ve kapasitesini daha yüksek seviyeye getiriyoruz. Yaptığımız haberleşme sistemiyle trenler birbirleriyle iletişim sağlayabilecek ve iletişim kurabilecek. Elektrikasyon konusu önemli sinyalsiz hattı açtınız diye eleştirilere maruz kalıyoruz. Ülkemizdeki demir yolu altyapısının yüzde 45’i elektrikli.

Taşımacılıkta kara yolu altyapısını daha önceden iyileştirmiştik, rahatlattık. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğüne göre mal miktarının insan hareketinin, yolcu hareketini taşıyabilecek koridorları bitirdik. Kuzey-Güney koridorlarını bitirdik.-2000 yılında yolculuk hareketleri 3’e katlandı. Yük olarak da 3.5’e katlandı. Bu bizim ülkemizin büyüdüğünü de gösteriyor. Bir malın ulaşım maliyeti girdisi yüzde 15’ten yüzde 10’a kadar geriledi.

Yatırımlarımızla Avrupa'dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa'ya, Cilvegözü'ne kadar gidebilecek.

İSTANBUL HAVALİMANI

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a kadar toplam 2 bin 902 uçuş yapıldığını ve 372 bin 118 kişiye hizmet verildiğini belirterek, "İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan 03.00'te başlayıp 7 Nisan 00.00'da bitecek. 7 Nisan'dan sonra tüm operatörler buradan hizmet verecek." şeklinde konuştu.

KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul hakkında da bilgi veren Bakan Turhan,"2025'te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz, buradan deniz araçları geçmeye başlar." açıklamasında bulundu