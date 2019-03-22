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18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı 18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı 18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Savunma Sanayii şirketlerindeki mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında HAVELSAN'da mühendis olarak çalışan, HAVELSAN şirketi adına alınıp mühendislere kullanmaları için verilen GSM hatlarına Bylock yükleyip kullandıkları tespit edilen ve soruşturma nedeniyle kurumla ilişkileri kesilen 18 mühendis şüpheli hakkında 22.03.2019 tarihinden itibaren arama ve gözaltı kararı verildi.
 

Gözaltı işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

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