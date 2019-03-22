Dünya ayakta

Ortadoğu için kilit bir konumda olan Golan Tepeleri hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ın, "ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" sözleri sonrasında tansiyon yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in, işgal ettiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanının geldiği" açıklamasına "Hükümsüzdür" açıklamasını yaptı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Trump'ın açıklamasına ilişkin, "Bu konudaki bütün BM kararlarının arkasındayız" dedi.

BM'DEN BİR KARAR DAHA! KABUL EDİLDİ

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan ve İsrail'i BM kararlarına uymaya çağıran karar tasarısını kabul etti.

ERDOĞAN'DAN TEPKİ

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'ın Golan Tepeleri'yle ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği (AB), Trump'ın Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğu yönündeki kararını tanımayacağını duyurdu.

ALMANYA

Alman hükümet sözcüsü, Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini reddettiklerini söyledi.

ESED REJİMİ

Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülke Trump'a tepki gösterirken Suriye rejimi de, "Geri almak için her şeyi yaparız" açıklamasını yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye ulusu Suriye'nin bu değerli ulusal toprağını özgürleştirmek için ne gerekiyorsa yapacaktır" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

RUSYA

Şam rejiminin bu açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. RIA haber ajansının aktardığı açıklamada, "ABD'nin Golan Tepeleri ile ilgili açıklaması Birleşmiş Milletler kararının doğrudan bir ihlalidir" ifadesi kullanıldı.

KREMLİN

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldiğine" yönelik sözlerinin Orta Doğu'daki durumu istikrarsızlaştıracağını söyledi.

SURİYE MUHALİFİ

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgalinin tanınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bölgede yeni çatışmaların fitilinin ateşlenebileceği uyarısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, "Bir toprağın askeri güçle işgal edilmesi ve ele geçirilmesini meşru sayarak tanıyacak herkes, uluslararası hukuku ihlal eder. Buna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye toprağı Golan'a ilişkin 1981'de aldığı 497 sayılı kararı da dahildir. Suriye halkının kendi topraklarında haklarının ve egemenliğinin ihlali, kınanılası ve kabul edilemez olmakla birlikte, bölgede çatışmanın kapılarını açacaktır. Zorla toprak kazanımının kabul edilemez" denildi.

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanıma" yönündeki açıklamasını eleştirerek, "Bu karar zaten hassas olan bölgede yeni krizleri peşinden getirecek" dedi. Kasımi'nin İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamasında, "İsrail rejiminin Arap ve Müslüman toprakları üzerinde hakkı yok, acilen işgal girişimlerine ve ihlallere son vermelidir" ifadeleri yer aldı.

Trump'ın Golan konusundaki açıklamasının sadece Suriye topraklarına müdahale olarak algılanmayacağına dikkati çeken Kasımi, şu ifadeleri kullandı: "Bu karar zaten hassas olan bölgede yeni krizleri peşinden getirecek. Bu bölge Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında işgal edilmiş topraklar olarak geçmektedir."

Kasımi, Golan Tepeleri sorununun çözümü noktasında, İsrail'in bölgedeki "işgaline son verme dışında hiçbir çözüm yolu bulunmadığı"nı vurguladı.

MISIR

Mısır'da yapılan açıklamada Trump'ın sözleri reddedilirken, Golan Tepelerinin Arap toprağı olduğu vurgulandı.

ARAP BİRLİĞİ

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt, Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu vurgulayarak ABD'yi böyle bir adımdan uzak durmaya çağırdı. Arap Birliği’nin "İşgal edilen toprağıyla ilgili olarak tamamen Suriye’nin haklarının arkasında" olduğunu belirten Ebu Gayt, "ABD'nin Golan'da İsrail egemenliğini tanıması genel olarak Arap-İsrail sorununa yönelik Amerikan pozisyonu üzerinde ciddi sonuçları olur" ifadesini kullandı

"ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ YOKTUR"

BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılında aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur'' deniliyor.