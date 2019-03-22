22 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Putin'den önemli karar! Konseyi topladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Orta Doğu'daki son durumu ele aldı.
Putin'den önemli karar! Konseyi topladı
Putin'den önemli karar! Konseyi topladı Putin'den önemli karar! Konseyi topladı Putin'den önemli karar! Konseyi topladı


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Güvenlik Konseyini topladığını söyledi. 

 

Toplantıda, Orta Doğu'daki son durumun ele alındığını belirten Peskov, "Bölgedeki dengesiz durum ve gerginliğin, çözüm süreciyle ilgili ülkelerin düşüncesiz hareket ve açıklamalarıyla kışkırtılmaması gerektiğinin altı çizildi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklaması yapmıştı.

 

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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