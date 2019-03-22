22 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:33Güneş 06:58Öğle 13:16İkindi 16:41Akşam 19:24Yatsı 20:44
    • 24°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 100.948 -2.38
  • Altın: 235,357 2.29
  • Dolar: 5,5730 1.83
  • Euro: 6,3009 1.41

Pompeo: Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabilir

»
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, tanrının Donald Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabileceğine inandığını dile getirdi.
Pompeo: Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabilir
Pompeo: Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabilir Pompeo: Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabilir Pompeo: Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tanrının Yahudileri kurtarmak için ABD Başkanı Donald Trump'ı göndermiş olabileceğine inandığını söyledi.

Pompeo, resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'de ABD merkezli "Hristiyan Yayın Ağı" (CBN) televizyonuna verdiği röportajda Washington-İsrail ilişkilerine dair açıklamalar yaptı.

Sunucunun, "Başkan Trump da Kraliçe Ester gibi Yahudileri İran tehdidinden kurtarmak için büyütülmüş olabilir mi?" şeklindeki sorusuna Pompeo, "Bir Hristiyan olarak kesinlikle bunun mümkün olabileceğine inanıyorum." diye cevap verdi.

Kraliçe Ester kimdir?
Yahudi asıllı Kraliçe Ester'in günümüzden yaklaşık 2 bin 500 yıl önce genç bir kız olarak Pers Krallığına sürgün edildiğine inanılıyor.

Sürgüne gittiği Pers Krallığında dönemin kralı Ahaşveroş ile evlenen Kraliçe Ester'in, Yahudi olduğunu gizlediği belirtiliyor.

Ahaşveroş’un veziri Haman'ın, ülkedeki tüm Yahudileri öldürmek için kralı ikna ettiği ancak Kraliçe Ester'in, Ahaşveroş'u bu kararından vazgeçirmeyi başararak tüm Yahudileri kurtardığı, Haman'ın ise asıldığı ifade ediliyor.

Trump'ın İsrail'i destekleyen kararları
Kraliçe Ester kadar olmasa da Başkan Trump da İsrail'in lehine birçok karara imza attı.

Filistin ve İsrail politikasını neredeyse tamamen İsrail yanlısı Yahudi asıllı kişilere emanet eden Trump, ilk olarak Aralık 2017'de işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere "Kudüs'ün tamamını İsrail'in başkenti" olarak tanıdı.

Filistin'e yapılan yardımları da kesen Trump, geçen yıl İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildi.

Son olarak dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "52 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölgesel istikrar ve İsrail'in güvenliği için kritik derecede stratejik öneme sahip olan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi." ifadelerini paylaşarak, işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıyacakları sinyalini verdi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İIhan Omar: "İsrail Yahudilerin tarihi anavatanıdır"İIhan Omar: "İsrail Yahudilerin tarihi anavatanıdır"Somali asıllı ve Müslüman, ABD’nin ilk kadın Temsilciler Meclisi üyesi seçilerek tarihe geçen Ilhan Omar, köşe yazısında skandal ifadelere yer verdi.
Pompeo: Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabilirPompeo: Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabilirABD Dışişleri Bakanı Pompeo, tanrının Donald Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabileceğine inandığını dile getirdi.
Putin'den önemli karar! Konseyi topladıPutin'den önemli karar! Konseyi topladıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Orta Doğu'daki son durumu ele aldı.
Ülke şokta! Üssü basıp onlarca askeri katlettilerÜlke şokta! Üssü basıp onlarca askeri katlettilerUluslararası ajanslardan gelen bilgiye göre, Çadlı 23 asker gece baskınıyla öldürüldü.
BM'den İsrail'e çok kötü haber!BM'den İsrail'e çok kötü haber!Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Gazze'deki sivil protestoculara yönelik ölümcül ve aşırı güç kullanımını kınayan kararı kabul etti.
Venezuela'da sular durulmuyor!Venezuela'da sular durulmuyor!Venezuela'da Başsavcılık, Juan Guaido'nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero'nun, 'anayasal düzeni bozmak, terörü ve şiddeti teşvik etmek ve devlet başkanına suikast girişimine karışmak' iddialarıyla gözaltına alındığını bildirdi.
  • Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı ezan okundu22 Mart 2019 Cuma 08:02
  • 'Tüm senaryolara hazırız'22 Mart 2019 Cuma 08:00
  • ABD'den FETÖ için ilk adım!21 Mart 2019 Perşembe 20:38
  • Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle!21 Mart 2019 Perşembe 18:37
  • Hamaney'den sert sözler: Sırtımızdan hançerlediler!21 Mart 2019 Perşembe 17:33
  • İngiltere'de 4 camiye saldırı!21 Mart 2019 Perşembe 14:40
  • ABD bombardıman uçakları ve Rus jetleri havalandı!21 Mart 2019 Perşembe 13:10
  • İsrail yine katliam yaptı!21 Mart 2019 Perşembe 09:35
  • Yeni Zelanda'dan önemli karar!21 Mart 2019 Perşembe 07:57
  • S.Arabistan işi para ile çözmeye çalışıyor!21 Mart 2019 Perşembe 07:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri