22 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:33Güneş 06:58Öğle 13:16İkindi 16:41Akşam 19:24Yatsı 20:44
    • 24°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 100.948 -2.38
  • Altın: 235,357 2.29
  • Dolar: 5,5730 1.83
  • Euro: 6,3009 1.41

İIhan Omar: "İsrail Yahudilerin tarihi anavatanıdır"

»
Somali asıllı ve Müslüman, ABD’nin ilk kadın Temsilciler Meclisi üyesi seçilerek tarihe geçen Ilhan Omar, köşe yazısında skandal ifadelere yer verdi.
İIhan Omar: "İsrail Yahudilerin tarihi anavatanıdır"
İIhan Omar: İIhan Omar: İIhan Omar:

ABD’nin ilk kadın Temsilciler Meclisi üyesi seçilerek tarihe geçen Somali asıllı ve Müslüman Ilhan Omar Washington Post'ta yazdığı köşede skandal ifadelere yer verdi.

Omar'ın yazısından bazı kesitler şöyle;

"Kongre'deki ilk dönemime başladığımdan beri, ülkemizin karşılaştığı sorunların ölçeği hakkında açıkça ve dürüstçe konuşmaya çalıştım. Savaştan ve mülteci olmaktan kurtulan biri olarak, ABD dış politikası, militarizm ve dünyadaki rolümüz hakkında dürüst bir konuşma yapmaya çalıştım."

"Kendi ülkem olan Somali'den 8 yaşımdayken Birleşik Devletler'in yaşattığı bir çatışmadan kaçtım. Sonraki dört yılı Kenya'da bir mülteci kampında geçirdim, burada benim gibi birinin kimsesizliğinin tarifsiz acısını yaşadım ve tanık oldum, savaş yüzünden her şeyimi kaybetmiştim. Ve bir gün Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmeyi hayal ediyordum (birinin inancına veya etnik kökenine bakmaksızın barış ve fırsat vaat eden bir ülke). Ama aynı zamanda Amerika’nın dünyadaki imajının, bu değerlere bağlı kalmadığımız zaman nasıl zayıfladığını da gördüm. Ve dış çatışmalara sürekli katılmamızın - en iyi niyetle olsa bile - yurtdışındaki itibarımıza nasıl zarar verebileceğine şahit oldum."

Ilhan Omar yazısında, uluslararası toplum tarafından kabul edilen sınırlarla ayrılmış ve kendi kaderini belirleme hakkına sahip iki farklı ülkenin hem Filistin halkı hem de İsrail için daha yararlı olacağını söyledi. Omar şöyle yazdı: “70 yıl evvel kurulan İsrail Devleti, Yahudi milletinin tarihi ana vatanına olan bağlılığının bir sonucudur. İsrail yüzyıllarca süren antisemit baskıların ve Holokost travmasının gölgesinde kurulmuştur."

Omar Filistinlilerle alakalı olarak; "Ancak buranın Filistinlilerin de anavatanları olduğunu kabul etmek zorundayız. Eğer onlar da bir devlete sahip olmazlarsa her zaman vatansız ve mülteci olarak kalacaklar. Onlar da insan gibi yaşamayı ve özgürlüğü hakkediyor.” dedi.

Son olarak Omar, "Çatışmaya karşı dengeli ve kapsayıcı bir yaklaşım, her iki halkın da güvenliği ve özgürlüğü için ortak bir arzu olarak kabul ediliyor. Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin kendi kutsal alanlarını ve kendi kaderlerini tayin etmelerini sağlayan uluslararası kabul görmüş sınırları olan iki devletli bir çözümü destekliyorum." dedi.

Milli gazete.com

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İIhan Omar: "İsrail Yahudilerin tarihi anavatanıdır"İIhan Omar: "İsrail Yahudilerin tarihi anavatanıdır"Somali asıllı ve Müslüman, ABD’nin ilk kadın Temsilciler Meclisi üyesi seçilerek tarihe geçen Ilhan Omar, köşe yazısında skandal ifadelere yer verdi.
Pompeo: Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabilirPompeo: Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabilirABD Dışişleri Bakanı Pompeo, tanrının Donald Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabileceğine inandığını dile getirdi.
Putin'den önemli karar! Konseyi topladıPutin'den önemli karar! Konseyi topladıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Orta Doğu'daki son durumu ele aldı.
Ülke şokta! Üssü basıp onlarca askeri katlettilerÜlke şokta! Üssü basıp onlarca askeri katlettilerUluslararası ajanslardan gelen bilgiye göre, Çadlı 23 asker gece baskınıyla öldürüldü.
BM'den İsrail'e çok kötü haber!BM'den İsrail'e çok kötü haber!Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Gazze'deki sivil protestoculara yönelik ölümcül ve aşırı güç kullanımını kınayan kararı kabul etti.
Venezuela'da sular durulmuyor!Venezuela'da sular durulmuyor!Venezuela'da Başsavcılık, Juan Guaido'nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero'nun, 'anayasal düzeni bozmak, terörü ve şiddeti teşvik etmek ve devlet başkanına suikast girişimine karışmak' iddialarıyla gözaltına alındığını bildirdi.
  • Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı ezan okundu22 Mart 2019 Cuma 08:02
  • 'Tüm senaryolara hazırız'22 Mart 2019 Cuma 08:00
  • ABD'den FETÖ için ilk adım!21 Mart 2019 Perşembe 20:38
  • Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle!21 Mart 2019 Perşembe 18:37
  • Hamaney'den sert sözler: Sırtımızdan hançerlediler!21 Mart 2019 Perşembe 17:33
  • İngiltere'de 4 camiye saldırı!21 Mart 2019 Perşembe 14:40
  • ABD bombardıman uçakları ve Rus jetleri havalandı!21 Mart 2019 Perşembe 13:10
  • İsrail yine katliam yaptı!21 Mart 2019 Perşembe 09:35
  • Yeni Zelanda'dan önemli karar!21 Mart 2019 Perşembe 07:57
  • S.Arabistan işi para ile çözmeye çalışıyor!21 Mart 2019 Perşembe 07:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri