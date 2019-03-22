22 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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ABD'den kriz çıkaracak yeni karar!

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ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın silah programı ile ilişkili bulunan 14 şahıs ve 17 şirkete yaptırım uygulama kararı aldı.
ABD'den kriz çıkaracak yeni karar!
ABD'den kriz çıkaracak yeni karar! ABD'den kriz çıkaracak yeni karar! ABD'den kriz çıkaracak yeni karar!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İran'a yönelik uyguladığı yaptırımları genişletti.

 

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın kitlesel imha silahları programına uygulanan yaptırımlarda 14 kişi ve 17 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

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