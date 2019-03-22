ABD'den kriz çıkaracak yeni karar!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İran'a yönelik uyguladığı yaptırımları genişletti.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın kitlesel imha silahları programına uygulanan yaptırımlarda 14 kişi ve 17 kuruluşu yaptırım listesine aldı.
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İran'a yönelik uyguladığı yaptırımları genişletti.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın kitlesel imha silahları programına uygulanan yaptırımlarda 14 kişi ve 17 kuruluşu yaptırım listesine aldı.