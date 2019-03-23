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Milli takım zaferle başladı!

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Milli takım zaferle başladı!
EURO 2020 Elemeleri H Grubu ilk maçında Milli Takımımız, deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.
Milli takım zaferle başladı! Milli takım zaferle başladı! Milli takım zaferle başladı!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile Türkiye İşkodra'da bulunan Loro Boriçi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milli Takımımız maçı 2-0 üstün bitirdi. Gollerimizi 21. dakikada Burak Yılmaz ve 55. dakikada Hakan Çalhanoğlu attı.

 

Milli Takım'da göreve başlayan Şenol Güneş, ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

Bu sonucun ardından Türkiye, gruba 3 puanla başladı. Arnavutluk ise puansız kaldı. Milli Takımımız grubun ikinci maçında Pazartesi günü Moldova'yı Eskişehir'de konuk edecek. Arnavutluk ise deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

 

Stat: Loro Boriçi

Hakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Christian Gittelmann (Almanya)

Arnavutluk: Berisha, Ivan Balliu (Dk. 58 Sadiku), Hysaj, Veseli, Xhimshiti, Memushaj, Xhaka, Ismajli, Balaj (Dk. 58 Grezda), Uzuni, Abrashi

Türkiye: Mert Günok, Gökhan Gönül (Dk. 46 Zeki Çelik), Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 65 Dorukhan Toköz), Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz (Dk. 88 Deniz Türüç), Cenk Tosun

Goller: Dk. 21 Burak Yılmaz, Dk. 55 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 30 Cenk Tosun, Dk. 47 Okay Yokuşlu (Türkiye), Dk. 39 Ivan Balliu, 45+2 Ismajli, Dk. 86 Xhaka (Arnavutluk)

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