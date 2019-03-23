"Kardeşlerim unutmayın!"

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kardeşlerim ve aynı zamanda Amasya! Viyana kapılarına dayanan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın şehridir.

"UNUTMAYIN! ELİN OĞLU UNUTMUYOR!"

Viyana kuşatmasını biz unutmuş olabiliriz. Unutmayın! Elin oğlu unutmuyor!

Ülkemizden 16 bin 500 kilometre uzaktaki Yeni Zelanda'da bir terörist çıkıyor, cami basıp 51 kardeşimizi şehit ediyor.

"O TERÖRİST SİLAHININ ÜZERİNE 1683 TARİHİNİ YAZMIŞ"

Silahının üzerine yazdığı tarihlerden biri de Viyana kuşatmasının tarihi olan 1683'tür.

Kara Mustafa Paşa, İstanbul'dan kalkıyor, Viyana'ya kadar gidiyor. Aslında şehri alabilecekken, tarih boyunca yaşadığımız bir sıkıntı sebebiyle geri dönmek zorunda kalıyor.

Bu sıkıntı kimi dönemlerde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, en önemlisi de Kızıl Elma'mıza yeteri kadar sahip çıkamıyor oluşumuzdur.

"VİYANA'YI AŞSAK AVRUPA BİZİM OLACAKKEN, VİYANA'DAN DÖNDÜK..."

Viyana hadisesi, bize bu durumun nelere mal olduğunu göstermesi bakımından gerçekten ibretliktir. Viyana'yı aşsak, Avrupa bizim olacakken, Viyana'dan döndük Trakya'daki topraklarımızı bile çok görüyorlar.

"22 MİLYON KİLOMETREKAREDEN 780 BİN KİLOMETREKAREYE..."

Kardeşlerim, biz buraya nereden geldik biliyor musunuz? 22 milyon kilometrekareden, küçüldük küçüldük küçüldük 780 bin kilometrekareye geldik. Şimdi bize Anadolu'yu da çok görüyorlar.

"DOĞRU ADIMLARI ATARSAK TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREBİLECEĞİZ"

Bugün de ülkemize, Viyana kuşatmasındaki hataları tekrarlatmak isteyenler var. Şayet doğru adımları atarsak, tarihin akışını değiştirebileceğimiz bir takım konuları, bizi oyalayarak, dikkatimizi başka yönlere yönlendirerek çıkmaza sokmaya çalışıyorlar.

Teröristlerin ülkemizde, bölgemizdeki eylemlerini işlerine geldiği şekilde dünyaya yansıtanlar, Batı'daki saldırıları görmezden geliyorlar.

Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştirilen terörist, bu husumetin sonuçlarının nereye kadar varabileceğini göstermiştir. Artık dünyada hiçbir yerin, hiçbir coğrafyanın, hiçbir kültürün terörün zehrinden ve kanlı pençelerinden kendini kurtaramayacağı açıkça ortadadır.

Irak'ta, Suriye'de DEAŞ neyse, PKK/PYD neyse Avrupa'da, Amerika'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı da aynısıdır.

Terör örgütleri konusunda ikircikli davranma döneminin artık kapanması gerekiyor. DEAŞ'ı kötü, PKK-PYD'yi cici gösterme çabalarının sonu yarın öbür gün dünyanın hiç umulmadık yerlerinde terörün baş göstermesi, can almasıdır.

Avrupalı ve Amerikalı dostlarımız başta olmak üzere tüm dünyayı, PKK/PYD terörü konusunda da, ırkçı İslam düşmanı terör konusunda da ikaz ediyoruz. Gelin bu iş daha fazla dallanıp budaklanmadan tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirelim.

DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK/PYD'yi de ırkçı ve İslam düşmanı örgütleri de aynı şekilde bitirelim. Dünya ancak o zaman hepimiz için çok daha huzurlu, güvenli bir yer haline gelecektir.