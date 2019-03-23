23 Mart 2019 Cumartesi6 Recep 1440
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Bakan Albayrak'tan kurdaki dalgalanmayla ilgili açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak'tan kurdaki dalgalanmayla ilgili açıklama
Bakan Albayrak'tan kurdaki dalgalanmayla ilgili açıklama Bakan Albayrak'tan kurdaki dalgalanmayla ilgili açıklama Bakan Albayrak'tan kurdaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları: 

 

TÜRK EKONOMİSİNE YAPILAN SALDIRILAR

Bahsettiğiniz mevzu çok önemli. Türkiye ekonomisi nasıl bir yol kat etmiş. Türkiye'de piyasalara güven verecek ortam oluştu. Türkiye normal bir coğrafyada yaşamıyor. Amerika'de 2007'den bu yana büyük bir endişe doğuracak bazı datalar açıklandı. Kürese piyasalara etkisi ...

SEÇİM ÖNCESİ MANİPÜLASYONA DAYALI BİLGİ KİRLİLİĞİ

Bugün Türkiye seçime giderken son dönemde özellikle aynı Gezi dönemi olduğu gibi manipülasyona dayalı bilgi kirliliği süreci var.

 

GÜÇLÜ KIRILGANLIKLAR RAYINA OTURMUŞ DURUMDA

- Türkiye ekonomisi her geçen gün kırılganlıklarını geride bırakacak seviyede güçlü adım atıyor.

Tanzim sürecinin başladığı dönemde Antalya'da fırtına oluştu, seralar yıkıldı. Sonuç 5 liradan 15 liraya fırladı. Meselenin arkasında başka bir şey varmış. Bunu fırsat bilen iki kesim, seradan yıkılan alanı bahane eden bir kesim stokçuluk yaparak fiyatı yukarıya çekti.

YAZ AYLARINDA CARİ AÇIKTA POZİTİF SÜREÇLER YAŞAYACAĞIZ

2003 yılından itibaren iç dış müdahale süreci yaşadık. Türkiye 2002 yılından itibaren 3 bin 895 doları geçtikten sonra trend yakaladı. Türkiye bölgesel içeriden ve dışarıdan kaynaklı müdahalelerle karşı karşıya kaldı. Gezi bir oldu 4-5 olan faizler 6-7 lere çıktı. 2015-16 darbe süreci yaşandı. Onu püskürttük terör eylemleri. Her gün dibimizde.

Benim tahminim hep onu ifade ettim, muhtemelen eylül ayında enflasyonda tek haneyi görme ihtimalimiz yüksek.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Önümüzdeki aylarda muhtemelen yaz aylarında cari açıkta pozitif süreçler yaşayacağız. Eylül ayında tek haneyi görmek mümkün. Seçim sonrası önümüz çok açık uzun süre seçim yok. Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız.

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