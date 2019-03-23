23 Mart 2019 Cumartesi6 Recep 1440
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Binali Yıldırım'dan Cemevi’nde kardeşlik mesajı

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kartal’da bir dizi ziyarette bulundu.
Binali Yıldırım'dan Cemevi’nde kardeşlik mesajı
Binali Yıldırım'dan Cemevi’nde kardeşlik mesajı Binali Yıldırım'dan Cemevi’nde kardeşlik mesajı Binali Yıldırım'dan Cemevi’nde kardeşlik mesajı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal Cemevi Vakfı'nda düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

 'KÜRT'SEK KÜRTLÜĞÜÜMÜZLE, TÜRK'SEK TÜRKLÜĞÜMÜZLE GURUR DUYMALIYIZ'

Binali Yıldırım yaptığı konuşmasında, “ 21 Mart Nevruz, Hz. Ali Efendimizin doğum günü olarak ve baharın gelişi olarak kutlanıyor. Anadolu’da Mevlanalar, Hacı Bektaş Veliler, Pir Sultan Abdallar bu topraklarda kardeşliği, birlikteliği öğütlediler. Onların öğretisinde kavga ve ayrıştırma yok. Biz etnik kimliğimizi belirlemiyoruz. Kürt’sek Kürtlüğümüzle, Türk’sek Türklüğümüzle gurur duymalıyız.” dedi.

'GÖZLERİMİZDEN AKAN YAŞLARIN RENGİ AYNI'

Yıldırım, “İbadetlerimiz, göz ve saç rengimiz farklı olabilir ama farklı olmayan ortak bir şeyimiz var; gözlerimizden akan yaşların rengi. Acılarımız aynı, Kerbela’da yaşananlar tüm Müslümanlığın acısıdır. Bugün evlatlarımızın adını ‘yezid’ koyan kimse var mı? Hz. Ali efendimizin ehlibeyti hepimizindir. Tabii ki farklılıklarımız olacak. Zaten farklılıklar olmasa dünyanın tadı kalmaz. Farklılıklarımızı zenginlik bileceğiz. Kardeş olarak yolumuza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"BU ŞEHRE BORCUM VAR"

Yıldırım, “İstanbul ’a 12yaşından geldim. Kartal birinci bölge beni milletvekili yaptı, bakan, başbakan, meclis başkanı yaptı, daha ne yapacaksınız. Şimdi de bu şehre benim borcum var bunu ödemek için bu şehrin belediye başkanlığına aday oldum.” dedi.



Kahvaltıda kısa bir konuşma yapan Cemevi Vakıf Başkanı Selami Sarıtaş “Hak, Muhammet, Ali  yolunda  Alevi Bektaşi İslam inancıyla yaşayan aleviler yüz yıllardır Anadolu topraklarında,  barış ve hoşgörü içerisinde yaşamaktadırlar. Farklılıklarını zenginlik olarak kabul etmişlerdir. Bugün 21. yüzyılda inancı ve ibadeti ötekileştirilmeden barış ve hoşgörü içinde yaşamak istemektedirler.” dedi.

İBADETLERE EŞİT PAY İSTEĞİ

Hükümetten bazı beklentilerinin olduğunu söyleyen Sarıtaş, “Cemevleri ibadethanelerimizdir. Bununla ilgili düzenleme istiyoruz. Direkt yasalarla değiştirilerek cemevlerimizin ibadethane olarak kabul edilmesini ve ihtiyaçların devlet tarafından karşılanmasını istemekteyiz. AİHM kararlarının uygulanması ve kararlarının içerisinde ayrıca milli eğitimdeki müfredata Aleviliğin ve Bektaşiliğin en doğru ve hak ettiği şekilde girmesini, Alevi İslam inancı ihtiyaçlarını karşılamak için genel bütçeden pay talep etmekteyiz. Kamu kurumlarına, personel alırken liyakata esas olacak şekilde personel alınmasını istiyoruz. Bugün ülkemizde 81 vilayette hiç alevi kaymakamın olmaması üzüyor. Devletin mezheplere ve cemevlerine diğer ibadetlerle eşit pay ayırmasını istemekteyiz.” dedi.

"CANLARIN DESTEK VE DUALARINI BEKLİYORUM"

AK Parti Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek ise şunları söyledi: 31 Mart’taki mahalli idariler seçimlerinin vatanımıza İstanbul’umuza Kartal’ımıza hayırlı olmasını istiyorum. Canların destek ve dualarını bekliyorum.

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