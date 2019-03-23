Açıklama geldi! İndirim müjdesi gelebilir

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımlarına ilişkin, "Türkiye olarak çok güzel hazırlıklar yaptık. LNG terminallerini ve alt yapıyı hazırladık. Depolama konusunda önemli adımlar atıyoruz" dedi.



Bursa'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi bugün başladı. İki gün sürecek zirvede bin 500'ün üzerinde katılımcı ve 100'ü aşkın konuşmacı, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek global ve yerel konuları konuşacak.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ilk gününde "Enerjide Yeni Dengeler" panelinde küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, panel sonrası soruları yanıtladı.

ON ÜZERİNDEN ON VERİYORUM

Türkiye'nin nükleer enerji hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Birol, "Türkiye'nin nükleer enerjiye yönelmesine on üzerinden on veriyorum. Bugün Türkiye'nin enerji arz güvenliği için elektrik fiyatlarındaki dengeleri bulmak için, iklimle mücadele için harika bir adım" dedi. Birol, nükleer enerji konusundaki çalışmalara ilişkin, "Fakat bu adımın mümkün olduğu en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve sadece bir değil inşallah birkaç tane nükleer santral olması gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer santrallerin yapımında, birçok partnerlerle çalışılarak, en iyi teknolojilere ulaşım sağlayarak ve en güzel maliyetlerle kurulumunun yapılması gerektiğini vurgulayan Birol, "Türkiye için nükleer enerjinin olmazsa olmaz bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Ekonomimiz için enerjimiz için, iklim için ve Türkiye'nin genelde ağırlığı için" ifadelerini kullandı.

PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ ZOR

Birçok uzmanın maliyet ve Türk kıta sahanlığı sorunu yüzünden hayali bir proje olarak gördüğü Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi’ne (EASTMED) ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Birol, şu açıklamalarda bulundu:

"Doğu Akdeniz’de önemli doğal kaynakların olduğu konusunda ciddi emareler var. Mısır’da Kıbrıs civarlarında, İsrail’de Lübnan’da da olabilir. Bununla ilgili iki şey söylemek istiyorum. Bu kaynakların bulunması öncelikle dünyaca güzel bir haber, çünkü yeni kaynaklar geliyor, çeşitlilik artacak. Fakat bu öyle bir zamanda geldi ki dünyada zaten çok daha ucuza ve daha az komplikasyonu olan yerlerden dalga gibi doğalgaz geliyor. O bakımdan bu projenin hayata geçirilmesi belli bir zaman alabilir. Bunu görmek lazım.

Amerikan LNG’si, Katar, Rusya ve Avustralya ciddi anlamda büyük bir doğalgaz kaynağı yaratıyor. Ve bu da daha zor projelerin hayata geçirilmesi konusunda bir engel. İkincisi de ben umarım, Doğu Akdeniz’deki gelecek olan yarın veya evvelsi gün gelecek olan doğalgaz kaynaklarının bölgedeki bütün ülkelerin gelişmesine ve bölgedeki politik durumun daha barışçıl bir seviyeye gelmesine yardımcı olacak bir şekilde ilerler."

Mevcut LNG çalışmalarının çok hızlı geliştiğini vurgulayan Birol, "Bana öyle geliyor ki nerede olursa olsun yeni boru hattı projelerinin hayata geçirilmesi çok uzun bir zaman alacak" dedi.

DOĞALGAZ FİYATLARI DÜŞEBİLİR

Petrol ve doğalgaz üretimine ilişkin öngörülerini açıklayan Birol, "Amerikan petrolünde bu yıl çok büyük bir büyüme bekliyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde petrol üretiminin yüzde 70’i sadece Amerika’dan gelecek. Doğalgaz’da çok büyük bir üretim büyümesi, ihracat yine Amerika’dan gelecek." değerlendirmelerinde bulundu.

"Ama biz Türkiye olarak çok güzel hazırlıklar yaptık. LNG terminallerini hazırladık. Alt yapıyı hazırladık. Depolama konusunda önemli adımlar atıyoruz." diyen Birol, "Ve bunun neticesinde Türkiye, Amerikan kaya gazı devriminden en fazla faydalanabilecek ülkelerden birisi olacak, ayrıca temennim o dur ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde mevcut uzun dönemli doğalgaz kontratlarında bir yenileme süreci olacak. Çok başarılı yetkililerimiz var Ankara’da, eminim ki onların sayesinde mevcut doğalgaz fiyatlarında aşağı doğru çekebiliriz. Elimizde yeni alternatifler opsiyonlar olduğu için.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK