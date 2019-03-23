Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi'' denildi.
23 Mart 2019 Cumartesi6 Recep 1440
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Bakanlık duyurdu! PKK'ya bir darbe daha
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün silah, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.
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