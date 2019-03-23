23 Mart 2019 Cumartesi6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:31Güneş 06:57Öğle 13:16İkindi 16:42Akşam 19:25Yatsı 20:45
    • 23°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 99.835 -3.46
  • Altın: 243,334 5.76
  • Dolar: 5,7445 4.96
  • Euro: 6,4830 4.34

Dev miting Ankara'da başladı!

»
Dev miting Ankara'da başladı!
Ankara'ya bağlı 25 ilçeden 500 bin civarında katılımın olduğu mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurulan bu dev platforma birlikte çıkacak ve ortak mesaj verecek.
Dev miting Ankara'da başladı! Dev miting Ankara'da başladı! Dev miting Ankara'da başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin halka hitap edeceği Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi için Ankara'nın en büyük alanlarından biri olan Hipodrom seçildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan miting alanındaki halkı selamlamasının ardından kürsüye  Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki kürsüye çıktı. 


BURADAN İLAN EDİYORUM: BELEDİYECİLİĞİ BİLMİYOR

Özhaseki'nin konuşmasından satır başları şöyle;

Önümüzde Ankara imtihanı var. Biz dersimize çalıştık, projelerimizi hazırladık. Ankara bizden neler bekliyor 11 ana başlıkta 111 ciddi proje hazırladık. 

Burada sizin huzurunuzda üzüldüğüm bir konuyu dile getirmek istiyorum. CHP'nin adayı 3. dönemdir aday. Bir proje ile çıktı mı, hayır. Ve belediyeciliği de bilmiyor, projesi de yok. Buradan ilan ediyor. Ankara gibi bir yere aday oluyorsanız dersinize çalışacaksınız, proje üreteceksiniz.

Ayrıntılar gelecek...

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dev miting Ankara'da başladı!Dev miting Ankara'da başladı!Ankara'ya bağlı 25 ilçeden 500 bin civarında katılımın olduğu mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurulan bu dev platforma birlikte çıkacak ve ortak mesaj verecek.
Sıfır noktasında sıcak gelişme!Sıfır noktasında sıcak gelişme!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Türkiye'de bir ilk! Kesintisiz ulaşım başladıTürkiye'de bir ilk! Kesintisiz ulaşım başladıMarmaray Boğaz Tüp Geçişi'nin ardından Gebze-Halkalı hatlarının da hizmete girmesiyle Avrupa-Asya arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı başladı...
Bakanlık duyurdu! PKK'ya bir darbe dahaBakanlık duyurdu! PKK'ya bir darbe dahaMilli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün silah, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.
Açıklama geldi! İndirim müjdesi gelebilirAçıklama geldi! İndirim müjdesi gelebilirUluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımlarına ilişkin, "Türkiye olarak çok güzel hazırlıklar yaptık. LNG terminallerini ve alt yapıyı hazırladık. Depolama konusunda önemli adımlar atıyoruz" dedi.
Binali Yıldırım'dan Cemevi’nde kardeşlik mesajıBinali Yıldırım'dan Cemevi’nde kardeşlik mesajıAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kartal’da bir dizi ziyarette bulundu.
  • Bakan Albayrak'tan kurdaki dalgalanmayla ilgili açıklama23 Mart 2019 Cumartesi 08:40
  • Eski milletvekili ölü bulundu23 Mart 2019 Cumartesi 08:32
  • "Kardeşlerim unutmayın!"23 Mart 2019 Cumartesi 08:28
  • ABD'den kriz çıkaracak yeni karar!22 Mart 2019 Cuma 18:14
  • 30 bin TL’ye Suriyeli gelin bulan kadın büyük şok yaşadı!22 Mart 2019 Cuma 16:24
  • Erdoğan çok sert çıktı: Hesabı sorulacak!22 Mart 2019 Cuma 16:20
  • TBMM Başkanı'ndan Trump’a ilginç benzetme22 Mart 2019 Cuma 15:35
  • Gaziantep'te korkutan deprem!22 Mart 2019 Cuma 15:20
  • Dünya ayakta22 Mart 2019 Cuma 14:38
  • Jandarma karakoluna taciz ateşi: 1 asker yaralandı22 Mart 2019 Cuma 14:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri