Dev miting Ankara'da başladı!

Ankara'ya bağlı 25 ilçeden 500 bin civarında katılımın olduğu mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurulan bu dev platforma birlikte çıkacak ve ortak mesaj verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin halka hitap edeceği Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi için Ankara'nın en büyük alanlarından biri olan Hipodrom seçildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan miting alanındaki halkı selamlamasının ardından kürsüye Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki kürsüye çıktı.



BURADAN İLAN EDİYORUM: BELEDİYECİLİĞİ BİLMİYOR

Özhaseki'nin konuşmasından satır başları şöyle;



Önümüzde Ankara imtihanı var. Biz dersimize çalıştık, projelerimizi hazırladık. Ankara bizden neler bekliyor 11 ana başlıkta 111 ciddi proje hazırladık.



Burada sizin huzurunuzda üzüldüğüm bir konuyu dile getirmek istiyorum. CHP'nin adayı 3. dönemdir aday. Bir proje ile çıktı mı, hayır. Ve belediyeciliği de bilmiyor, projesi de yok. Buradan ilan ediyor. Ankara gibi bir yere aday oluyorsanız dersinize çalışacaksınız, proje üreteceksiniz.



Ayrıntılar gelecek...