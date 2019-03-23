Erdoğan Ankara mitinginde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Ankara Mitingi'nde yaptığı konuşmada "Bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.

Sözlerine "Yiğitler, seğmenler, gaziler diyarı Ankara, Milli Mücadele'nin karargahı, istiklalimizin ve istikbalimizin başkenti Ankara." diyerek başlayan Erdoğan, "Büyük Selçuklu ve Osmanlı'ya ruh veren ahilik teşkilatının kalbi Ankara'yı; Hacı Bayramı Veli, Seyit Hüseyin Gazi, Tacettini Veli, Oruç Gazi ve Taptuk Emre'nin irfanından beslenen toprakları selamladığını belirtti.

"İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ve Gazi Meclisimizin her biri birer istiklal kahramanı olan ilk mebuslarını selamlıyorum." diyen Erdoğan, Ankara'dan İzmir'e yürüyen kurtuluşun mücahitlerine, Cumhuriyetin emanet edildiği gençlere, 15 Temmuz destanının baş şehri olan Ankara'nın bütün ilçelerine, köylerine, yiğit seğmenlerine selam gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'liler ve Cumhur İttifakı'na destek olan, hangi partiye mensup olursa olsun ülkesinin ve milletinin bekası için yanlarında yer alan, 2023 hedeflerine ulaşılması için gayret gösteren, büyük ve güçlü Türkiye hedefine yürekten inanan herkesi selamladığını belirtti.

Ankara'daki güzel manzaranın, gönül birliğinin dalga dalga, ışık ışık tüm Türkiye'ye yayıldığına olan inancını dile getiren Erdoğan, "Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi korusun." dedi.

"Ankara, 'Biz 31 Mart'a hazırız' diyor"

Hipodrom'daki katılımı sorduğunu belirten Erdoğan, "Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum. 450 bin. Bu bir şeyi gösteriyor. Ne diyor Ankara 'Biz 31 Mart'a hazırız' diyor." ifadelerini kullandı.

Seçime 8 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, partililerden kapı kapı dolaşarak çalışmalarını istedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son virajdayız. İnşallah 31 Mart'ın akşamında Ankara'yı sizler taçlandıracaksınız. AK Parti'li kardeşlerim kendi içinde birlik beraberlik, MHP'li kardeşlerim kendi içinde birlik beraberlik ve her ikisi Cumhur İttifakı olarak bir ve beraber. İnşallah kendi aralarında oy kaybına fırsat vermeden sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Rabb'im ülkemizin tökezlemesini, milletimizin zayıf düşmesini bekleyenlere fırsat vermesin. Rabb'im Orta Asya'dan Afrika'ya, Kafkaslar'dan Balkanlar'a kadar koskoca bir coğrafyanın da ümidi olan ülkemizi muhafaza ve muzaffer eylesin. Rabb'im bu topraklarda bize hep rabiamızı en yüksek sesle söyleyebilmeyi nasip etsin."

"Bizi terör örgütleriyle terbiye etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Milletimizi bölmek, bayrağımızı indirmek, vatanımızı parçalamak, devletimizi yıkmak, ezanımızı susturmak, bizi terör örgütleriyle terbiye etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ekonomimizi çökerterek, işimizle aşımızla tehdit edenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizi birbirimize düşürerek arada kendi hesaplarını görmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bunun için 31 Mart'ta sandıkta irademize sahip çıkacağız."

Herkesten sandıklara gitmelerini ve sandığa sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart sandıklar hesaplaşma değil geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir. Bunun için 31 Mart'ta demokrasi ve kalkınma yolunda durmak yok yola devam. Bunun için terör örgütlerinin emrindeki yapıların desteğiyle karşımıza çıkanların yüzlerindeki maskelerini düşüreceğiz. Bunun için 31 Mart'ta dünyanın öteki ucundan bizi tehdit edenlere mesajlara şöyle sağlamından bir cevap vereceğiz. Hem de öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak."

"Cumhuriyetimizin filizlendiği, büyüdüğü yere böylesi yakışır"

Erdoğan'ın, "Ankara 31 Mart'ta ülkene ve şehrine, demokrasiye, milli iradeye, istiklaline ve istikbaline, kalkınmaya, büyümeye, gelişmeye, istihdama, üretime, siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendiren, itibarlı bir Türkiye hedefine sahip çıkıyor musun? Gönül belediyeciliğine, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun?" sorularına alandakiler "Evet" yanıtı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Maşallah. İşte gönüldaşım Ankara bu. İşte yol arkadaşım Ankara bu. İstiklal Mücadelesi'nde milli iradenin tecelligahı olmuş bu abidevi şehre böylesi yakışır. Cumhuriyetimizin filizlendiği, boy attığı, serpildiği, büyüdüğü yere böylesi yakışır." dedi.

"Ankara'yı her şeyden önce işte bu ayıplardan kurtardık"

Geçmişte Ankara'nın iki farklı yüzü olduğunu,"Sıhhıye Köprüsü'nün üstü ve altı" olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Erdoğan, şehrin bir yüzünün seçkinleri, bürokratları, siyasetçileri diğer yüzünün ise Anadolu'nun değişik şehirlerinden helal rızık için Ankara'yı yurt yapan insanları temsil ettiğini belirtti.

Eski Ankara'da devletin erişilmez, ulaşılmaz bir yerde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Memleketten bir günlüğüne buraya gelip, işini bir türlü halledemediği için haftalarca geri dönemeyen vatandaşlarımız o eski Ankara tablolarını çok iyi hatırlar." ifadesini kullandı.

Tek parti dönemi Ankara'sında bir Vali'nin, Anadolu insanını bir sıfatla aşağıladıktan sonra, "Sizin milliyetçilikle, komünizmle ne işiniz var? Milliyetçilik lazımsa bunu biz yaparız, komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Sizin iki vazifeniz var birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek, ikincisi askere çağırdığımızda askere gelmek." dediğini hatırlatan Erdoğan, "Ankara işte böyle bir zihniyetin elinde yıllarca örselendi. İşte bu tek parti dönemiydi, CHP zihniyetiydi." dedi.

Erdoğan, Ankara'nın senelerce milletine tepeden bakan bir ideolojinin esiri olduğunu dile getirerek, "Bu şehir milli iradeyi askıya alan nice darbeciler, nice vesayetçiler, nice durumdan vazife çıkaranlar gördü. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bulunduğu, ülkemizin ve demokrasimizin başkenti olan Ankara, senelerce yasaklarla baskılarla anıldı. Bu güzel şehir, yıllarca bağrında kara bir lekeyle yaşanmaya mahkum edildi. Biz Ankara'yı her şeyden önce işte bu ayıplardan kurtardık." diye konuştu.

Ankara'nın, bir daha asla darbecilerle, vesayetçilerle, tek tipçilerle, elitlerle anılan bir şehir olmayacağını dile getiren Erdoğan, "İnşallah Ankara, bir daha asla milletini hor, hakir görenlerin, kendi insanını aşağılayanların boyunduruğunda bir şehir olmayacak. Ankara, bir daha asla vesayetin gölgesiyle ufku karartılan bir şehir olmayacak. Mili Mücadele'nin ve 15 Temmuz Zaferi'nin başkenti olan Ankara, inşallah bundan sonra hep özgürlükle demokrasiyle adaletle anılan bir şehir olarak kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ültimatom peşinen verildi"

Erdoğan, Ankara ile ilgili başka hesabı olanların da bulunduğuna dikkati çekerek, "Ankara'yı önü arkası belli olmayan bir ittifak vasıtasıyla yeniden eski karanlık günlerine döndürmenin hesabını yapanlar var." dedi.

Her gün bölücü örgütün emrindeki partinin bir yöneticisinin, "Ankara'yı alacağız" diye posta koyduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatta bazıları hızını alamayıp, 'Onlara en büyük tokatı İstanbul'da Ankara'da atacağız' diye topyekun milleti tehdit ediyor. Peki her gün dozu artan bu küstahlıklara CHP'den bir tepki geldiğini gördünüz mü? Bu tehdit diline, ittifakın diğer ortaklarından bir itiraz yükseldiğini duydunuz mu? Bu pervasızlığa ittifakın adaylarından herhangi bir itiraz işittiniz mi? İtiraz edemezler, seslerini dahi çıkaramazlar. Çünkü bunlara 'Bizim oyumuzla seçildiğinizi bileceksiniz' denilerek, ültimatom peşinen verildi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana kurulan dev ekrandan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin söylemlerinin yer aldığı videoyu izleterek, Temelli'nin Kürt olmadığını ama Kürtler üzerinden geçindiğini belirtti.

"Temeli olmayan Sezai söylüyor"

Temelli'nin Kürtleri istismar ettiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne diyor; 'eğer Ankara'da'.... Soyadı Yavaş var ya, hani sahte senetle iş gören var ya, bu adamı CHP düşünün Ankara'ya belediye başkan adayı yapıyor, bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini düşünün. Onun için bunlara dersi çok büyük vermek lazım. Ne diyor; 'Yavaş, HDP'nin oylarıyla seçilecek' diyor. Bunu ben söylemiyorum temeli olmayan Sezai söylüyor. Bu oyunu 31 Mart'ta bozuyor muyuz? Buna hazır mıyız? İşte sizlere delilini ortaya koydum."

Temelli'nin, "İmamoğlu bilecek ki 'Ben İstanbul'daki 3 milyon Kürt'ün oylarıyla seçildim" sözlerini hatırlatan Erdoğan, bu sözle İstanbul'daki Kürtlere ve tüm seçmenlere hakaret ettiğini söyledi.

"Bu adamlar daha siyaseti bile öğrenemediler." diyen Erdoğan, İstanbul'un da gereken dersi vereceğine olan inancını dile getirdi.

Temelli'nin "Kürdistan" söylemlerini de anımsatan Erdoğan, alandakilere; "Türkiye'de Kürdistan var mı?" diye sordu.

Erdoğan, Türkiye'nin coğrafi bölgelerini hatırlatarak, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Sen Kürdistan'da mı yaşamak istiyorsun? Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git orada yaşa. Seninle gelecek olanlar varsa onları da al yanına, onlarla beraber git ama Türkiye'yi biz size böldürtmeyiz, böldürtmeyeceğiz, bunu da böyle bilesiniz." dedi.

"Bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, celepçiyle çoban hikayesinin, durumu ifade ettiğini belirterek, hikayeyi şöyle anlattı:

"100 koyunu olan celepçi, bunlar için çoban tutmuş. Koyunları alıp otlatmaya götüren çoban, ertesi gün elinde bir deriyle çıka gelmiş. 'Ne oldu?' diye soran celepçiye şöyle cevap vermiş, 'Yağmur yağarken gök çatladı, 72'sinin de ödü patladı, 20'sini verdim kasaba. Birini de canavar yedi, işte bu da onun derisi. Bu duruma sinirlenen celepçi, orada bulunan yoğurt çömleğini çobanın kafasından aşağı boca etti. Ağzı yüzü yoğurda batan çoban ise 'Yarabbi şükür bu işten de yüzümün akıyla çıktım' demiş.

Bunların işi böyle işte her türlü yalanı söylüyorlar, her türlü oyunu çeviriyorlar, üstüne bir de çıkıp, 'Bu işten de yüzümüzün akıyla çıktık' diyorlar. Üstelik milletimiz bunlara defalarca hak ettikleri cevabı sandıkta vermesine rağmen 'Yarabbi şükür' deyip yollarına devam ediyorlar. İnşallah bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır."

Erdoğan, Ankara'da yapılan ulaştırma yatırımlarına işaret ederek, "Türkiye'yi son 17 yılda hızlı trenlerle tanıştırdık. Ankara'yı Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'la birleştirdik. Bay Kemal, '17 yılda ne yaptınız' diyorsun, bin hızlı trene de ne yaptığımızı gör ama işine gelmez. Duydum ki hızlı trenden de korkarmış." ifadelerini kullandı.

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin yapımının hızla sürdüğünü, bu hattın Afyonkarahisar-Uşak arasını 2021'de, Uşak-Manisa-İzmir arasını da 2022'de hizmete açacaklarını bildiren Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas YHT hattında da son aşamaya yaklaşıldığını bildirdi.

Erdoğan, Ankara'ya YHT Garı'nı kazandırdıklarını, şehri doğudan batıya kat eden Başkentray'ı hizmete sunduklarını anımsatarak, "Bay Kemal, bunu gördün mü? 'Ne yaptınız' diyorsun? İşte bunları yaptık." diye konuştu.

Batıkent-Sincan, Kızılay-Çayyolu, Keçiören-AKM metrosunun hizmete alındığını ve bu metroları yeni hatlarla büyüttüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden AKM-Gar-Kızılay bağlantısının da 2 yıla kadar tamamlanacağını belirtti.

Erdoğan, "Ankara'ya yapacağımız toplamda 132 kilometre uzunluğunda metro projelerimiz bulunuyor. Yüksek Hızlı Tren Garı-Kuyubaşı-Esenboğa-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Çubuk ile Gar-Etlik Şehir Hastanesi hatları bunlardan birkaçı. Kuyubaşı-Esenboğa-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi raylı sistem projemizin bütün altyapı çalışmalarını tamamladık, bu yılki yatırım programına da aldık. Yakında ihalesine çıkıp, en kısa sürede de inşasına başlıyoruz. Ayrıca Ankara'yı her iki istikamete doğru 15 kilometre uzatacağız." bilgisini paylaştı.

"Ankara son 17 yılda savunma sanayisinin başkenti konumuna gelmiştir"

"Kurtuluş mücadelemizin, 15 Temmuz direnişimizin başkenti Ankara, son 17 yılda savunma sanayisinin başkenti, kalbi konumuna gelmiştir." diyen Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan da haberi olmadığını, "17 yılda ne yaptınız?" diye sorduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firmasından 4'ü başkentimizdedir. Geçtiğimiz yıl 2 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaşan savunma sanayimizin yüzde 50'si Ankara'nın emeğidir. Önümüzdeki dönemde savunma sanayisinde Ankara ile birlikte özgün tasarımlarla ve ileri teknolojiyle Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getireceğiz." şeklinde konuştu.

Kahramankazan ilçesinde 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin içindeki TeknoHAB, ülkemizin bu alandaki yeni nesil üretim teknolojilerine ulaşmada bir merkez olacak. Uzay Ajansımızı kurduk ve Ankara'ya Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni kazandırdık. Ankara geçtiğimiz yıl otomotiv, makine ve kimyevi maddeler alanında yaptığı 3,5 milyar dolarlık ihracatıyla bu alanlardaki kapasitesini artırmıştır. Ankara'daki yatırımcılarımıza son 17 yılda toplam 45,5 katrilyon liralık yatırım teşviki sağlayarak, ilave 121 bin kişilik istihdam oluşturduk. 338 bin iş yerimize toplam 9 katrilyon lira tutarında prim teşviki verdik."

"Ankara'nın kuzeyinde ve güneyinde iki yeşil vadi oluşturuyoruz"

Son 17 yılda Ankara'da 4 yeni Organize Sanayi Bölgesi, 8 Teknopark, 107 Araştırma Geliştirme Merkezi, 36 Tasarım Merkezi kurduklarını aktaran Erdoğan, "Ankara'nın kuzeyinde ve güneyinde iki yeşil vadi oluşturuyoruz. İçinde 35 kilometrelik Kanal Ankara Projesi'nin de olduğu İmrahor Millet Bahçesi'ni, Gölbaşı'na yapacağımız millet bahçesiyle birleştiriyoruz." bilgisini paylaştı.

750 bin metrekareyi kapsayan bu projenin görüntülerini vatandaşlara izleten Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Cumhur İttifakı'nın bir eseri olacak." ifadesini kullandı.

193 bin metrekarelik İmrahor Millet Bahçesi'nin temelini 3 gün önce attıklarını anımsatan Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi projesinin görüntülerini de gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM alanından başlayarak Gençlik Parkı'nı da içine dahil ederek, Atatürk Orman Çiftliği ve AnkaPark'a kadar uzanacak yeşil bir vadi tasarladıklarına dikkati çekerek, projenin ihalesini yaptıklarını, yakında inşaatına başlanılacağını söyledi.

"Cebeci'deki stadın yerine de bir millet bahçesi yapacağız"

Erdoğan, 31 Mart'a kadar durmaksızın çalışacaklarını, bu projeleri vatandaşlara anlatacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cebeci'deki stadın yerine de bir millet bahçesi yapacağız. Mamak-Üreğil Millet Bahçesi, Polatlı, Kahramankazan ve Kızılcahamam Millet Bahçeleri diğer millet bahçesi projelerimizdir. Ankara Adliye Sarayı ile Gençlik Parkı arasındaki Atatürk Kültür Merkezi alanının 154 bin metrekarelik bölümünde Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu'nu inşa ediyoruz. Bünyesinde iki konser salonu, müzik çalışma odaları, kayıt stüdyoları, fuayeler, kafeterya ve kapalı otopark gibi mekanlar olan projemizle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor."

Melike Hatun Camisi'nin yanında trafiğin yerin altına alınacağını ve böylece söz konusu bölgenin yayalaştırılacağını belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, Yavaş, bunlardan anlamazlar. Bunların ufku dar. Sayın Özhaseki 5 dönem, yani 25 sene Kayseri gibi bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yaptı. İlçe Belediye Başkanlığından gelmiyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini de üstlendiğini anımsatan Erdoğan, bu yolda beraber yürüdüklerinin altını çizdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık tecrübelerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani rastgele bir tane ilçe belediye başkanını al getir oraya. Bunlar İstanbul'u yönetecek kişiler değil. İş bilenin, kılıç kuşananın." ifadelerini kullandı.